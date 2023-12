Sportmerk Castore krijgt investering van 145 miljoen pond Door Caitlyn Terra bezig met laden... Business Credits: Castore

Brits sportmerk Castore heeft een kapitaalinjectie van 145 miljoen pond binnengesleept. Omgerekend gaat het om 168 miljoen euro. De nieuwe financiering wil Castore gebruiken voor onder andere het uitbreiden van het assortiment, het verbeteren van de productieketen, meer inzicht krijgen in data en meer partnerschappen aangaan met sport franchises, aldus het persbericht van Castore. De financieringsronde werd geleid door Raine Partners en werd aangevuld door Hanaco Ventures en Felix Capital.