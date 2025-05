SportOkay.com breidt uit naar Nederland

De Oostenrijkse online sportwinkel Sport Okay GmbH breidt uit naar Nederland. Na de lancering in Spanje en Frankrijk afgelopen jaar, start de in Innsbruck gevestigde beheerder van SportOkay.com nu in Nederland, zo meldt het bedrijf.

De voornaamste reden voor de uitbreiding naar Nederland is de Nederlandse sportliefde. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek sport zestig procent van de bevolking regelmatig. Daarnaast groeit de sportartikelenmarkt gestaag. Het jaarlijkse marktvolume wordt geschat op 4,5 miljard euro. In deze dynamische omgeving ziet SportOkay.com een kans om een leidende online rol te spelen, aldus het persbericht.

De verpakkingsrobots van het bedrijf komen nota bene uit Nederland. Dat deze robots nu pakketten terugsturen naar hun land van herkomst, vindt CEO Konrad Plankensteiner bijna poëtisch.