Sportretail: Britse Frasers Group versterkt grip op de Benelux markt

Frasers Group plc heeft de afgelopen maanden meerdere overnames voltooid in Nederland. Zo nam het winkels over van Aktiesport, Perry Sport en Sprinter, maar nam het ook alle aandelen over van Twin Sport Holding. De groep meldt nu meer over hun plannen voor de markt.

Frasers Group geeft aan dat er al vier Sports World winkels zijn geopend in Nederland en dat er nog vijf zullen volgen voor het einde van 2024. In Luxemburg is het van plan twee Sports Direct winkels te openen en een in België.

“Door de overnames van een mix van online en fysieke Nederlandse sport retailers heeft de Frasers Group nu een goede positie om de ambitie waar te maken om de grootste multi-brand sportretailer in de Benelux regio te worden”, aldus het statement.

Ger Wright, Managing Director Sport bij Frasers Group in het persbericht: “Frasers Group blijft zich inzetten voor haar internationale expansie ambities en we zien de Benelux regio als fundamenteel hiervoor. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met winkelopeningen in Nederland en de overname van Twin Sport. We blijven ons inzetten om onze positie als onbetwiste leider in sportretailing te bevestigen. De expertise die we hebben opgedaan met onze Elevation Strategy, in het bijzonder in onze ongeëvenaarde merkrelaties, retail elevation en het gebruik van onze eigen merken, zal van onschatbare waarde zijn als we onze aanwezigheid in de Benelux willen uitbreiden.”