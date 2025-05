Sports Direct moederbedrijf neemt Noorse sportketen XXL over

De Britse modegigant Frasers Group heeft XXL ASA overgenomen nadat de grootste aandeelhouder zijn aandelen heeft afgestoten. Dit nieuws volgt op de aankondiging van de Noorse sportwinkelketen dat het behoefte heeft aan liquiditeit op korte termijn om 'niet in strijd te handelen met zijn financiële convenanten.'

Frasers, dat sinds 2024 een overname van XXL nastreefde, heeft nu de nodige acceptaties ontvangen voor zijn verplichte bod op het bedrijf. Hierdoor krijgt de groep de controle over meer dan 92 procent van het aandelenkapitaal en 90 procent van de stemgerechtigde aandelen van XXL.

Naar verwachting zal Frasers in totaal meer dan 64,6 miljoen stemgerechtigde A-aandelen en meer dan 17 miljoen niet-stemgerechtigde B-aandelen van het bedrijf in handen hebben. Het bod was in april al goedgekeurd door de Noorse financiële toezichthouder. Deze steunde het bod om alle uitgegeven en uitstaande aandelen in XXL te verwerven voor 10 Noorse kronen (omgerekend 0,87 euro) per aandeel.

In een apart persbericht meldde Altor Fund, een voormalige meerderheidsaandeelhouder van XXL, dat het ervoor had gekozen om zijn meer dan 40,5 miljoen aandelen in het bedrijf te verkopen aan Frasers. ‘Gezien de huidige situatie en de toenemende uitdagingen op korte termijn’, aldus partner en hoofd Noorwegen, Øistein Widding, in een verklaring.

‘Geen garantie dat XXL in zijn huidige vorm of überhaupt gered kan worden…’

Eerder deze week meldde XXL dat het behoefte had aan liquiditeit op korte termijn en dat het te maken had met vertragingen in de leveringsketen, wat leidde tot een tragere omzetgroei. ‘Deze situatie heeft geresulteerd in een hoger dan verwachte werkkapitaalbehoefte voor de groep’, onthulde een melding aan de toezichthouder. Het bedrijf zei dat het een particuliere plaatsing van nieuwe aandelen plant tegen 10 Noorse kronen per aandeel om een bruto-opbrengst van maximaal 200 miljoen Noorse kronen op te halen om een overbruggingsfinanciering terug te betalen.

Frasers had aanvankelijk aangeboden om XXL een voorwaardelijke aandeelhouderslening van 200 miljoen Noorse kronen te verstrekken, of om een garantie van 200 miljoen Noorse kronen te verstrekken als zekerheid voor de nieuwe overbruggingslening van de kredietverstrekkende banken van het bedrijf. Het bedrijf had al lang aangeboden om ‘ondersteuning te bieden om XXL te helpen bij het navigeren door de uitdagingen van de afgelopen achttien maanden’, maar nadat dit ‘werd afgewezen’, meent Frasers dat deze situatie ‘had kunnen worden voorkomen’.

‘Ondertussen is XXL niet in staat geweest om zijn voorgestelde herstelplan uit te voeren en is de financiële en handelspositie van XXL verder verslechterd’, voegde een melding toe. ‘Als gevolg hiervan verwerft Frasers een bedrijf dat zich in grote moeilijkheden bevindt. Daarom zullen alle belanghebbenden, inclusief maar niet beperkt tot merkpartners, verhuurders, leveranciers en partners, moeten samenwerken met Frasers in zijn pogingen om XXL in zijn huidige vorm te redden.’

Frasers zei dat hoewel het ‘momenteel niet over voldoende informatie beschikt om te kunnen bepalen in hoeverre XXL in zijn huidige vorm een haalbare propositie is’, het wel van plan is om te proberen het bedrijf te stabiliseren. Frasers merkte echter wel op dat ‘er geen garantie is dat XXL in zijn huidige vorm of überhaupt gered kan worden’.