SportScheck vraagt ​​faillissement aan Door Ole Spötter

De sportartikelenretailer SportScheck uit München is failliet. Het bedrijf zal vandaag een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank in München, zo maakte SportScheck donderdag bekend. De retailer krijgt daarbij ondersteuning van de herstructureringsexperts van Runkel Rechtsanwälte. SportScheck is ook insolvabel vanwege het faillissement van de huidige eigenaar Signa Holding, dat het Oostenrijkse vastgoed- en handelsbedrijf woensdag heeft aangevraagd bij de Weense handelsrechtbank, en het daaruit voortvloeiende gebrek aan contractuele betalingsverplichtingen. De overname van Fraser werd onderbroken. Het doel van de insolventieprocedure is om de marktpositionering van SportScheck als toonaangevende premiumsportretailer in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland te herstructureren en te versterken, aldus rapporten uit München. Dit doel wil SportScheck ook bereiken door middel van een eigendomsoverdracht. De overname door de Frasers Group zal vanwege de faillissementsaanvraag voorlopig niet worden afgerond. De Britse handelsgroep moet echter vasthouden aan haar overnameplannen. Ondertussen zouden zich andere investeerders hebben gemeld die geïnteresseerd zijn in de overname van SportScheck. De retailer heeft er dan ook vertrouwen in dat het partners zal vinden die de stabiliteit van het bedrijf op lange termijn zullen garanderen. “Hoe bitter deze stap ook voelt, we zien het ook als een kans om het bedrijf met zijn contractuele partners en crediteuren duurzaam te versterken”, aldus Matthias Rucker, CEO van SportScheck. “De focus ligt nu op de strategische richting en de verdere ontwikkeling van het bedrijf in het herstructureringsproces.” Alle fysieke en digitale winkels van SportScheck blijven tijdens het proces geopend. Volgens SportScheck zal het herstructurerings- en investeringsproces naar verwachting uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 zijn afgerond. Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Natasja Admiraal.*