Sri Lanka: Nieuwe overeenkomst tussen vakbonden en werkgevers pakt belangrijkste problemen rondom werknemersrechten aan

Vakbonden van textielarbeiders in Sri Lanka hebben maandag een baanbrekende overeenkomst ondertekend met werkgeversorganisatie Joint Apparel Association Forum (JAAF), waarin beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de aanpak van vitale werkplekkwesties voor werknemers in de kledingindustrie, met name tijdens de pandemie.

Sri Lankaanse vakbonden en werknemersgroeperingen hebben campagne gevoerd voor betere arbeidsomstandigheden, effectieve bescherming van werknemers tijdens de pandemie en het beëindigen van pesterijen tegen vakbonden. Terwijl het opzetten van gezondheidscomités en het vastleggen van garanties over de vrijheid van organisatie tijdens de pandemie als eerste werden aangepakt, is het complexere onderwerp van de lonen nog niet in het document opgenomen. Zo zullen ook de hongerlonen moeten worden aangepakt, aangezien de arbeiders momenteel niet profiteren van de groeiende export van de Sri Lankaanse textiel- en kledingindustrie.

Vakbonden juichen "historische overeenkomst" toe

Organisaties als de Schone Kleren Campagne, Labour behind the Label, Maquila Solidarity Network, Solidarity Center, War on Want en Workers United noemen de overeenkomst "historisch" en verwelkomen de belangrijke vooruitgang die deze overeenkomst tussen vakbonden en werkgevers betekent.

"We juichen het toe dat los van de ondertekende overeenkomst, vakbonden en werkgevers tot een akkoord zijn gekomen om de samenwerking voort te zetten om de kwestie van inkomensverlies tijdens de pandemie te onderzoeken en aan te pakken. We hopen op een tijdige en transparante oplossing, waarbij ook merken en retailers hun verantwoordelijkheid nemen om het probleem van de gederfde lonen op te lossen," stellen ze in een persbericht.

"Dit is de eerste keer dat een industriële sector vertegenwoordigd is in een overeenkomst met werknemersvertegenwoordigers. .... Dit is ook de eerste keer dat zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers het eens zijn geworden over gezondheidsbeheer op de werkplek via bipartiete gezondheidscomités", benadrukken de ondertekenende Sri Lankaanse vakbonden, de Free Trade Zones & General Service Employees Union, de National Union of Seafarers Sri Lanka & National Union of Migrant Workers Sri Lanka en Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya in een gezamenlijke verklaring.

Gezondheidscomités zijn aangepakt, leefbare lonen het volgende agendapunt

"Met deze overeenkomst wordt het machtsevenwicht tussen werknemers en werkgevers enigszins rechtgetrokken. Het geeft gezamenlijke steun aan de bipartiete gezondheidscomités, en een bipartiet geschillenbeslechtingsmechanisme, allemaal belangrijke verzoeken van de Sri Lankaanse vakbonden aan fabriekseigenaren tijdens de pandemie," aldus Ineke Zeldenrust, internationaal coördinator bij de Schone Kleren Campagne.

"Deze overeenkomst is van groot belang en is het resultaat van sterk organiseren, campagne voeren en onderhandelen onder de moeilijke omstandigheden van de pandemie, die rampzalige gevolgen heeft gehad voor de werknemers in de kledingindustrie in Sri Lanka. Het is veelzeggend dat de rechten van de vele arbeiders in de vrijhandelszones expliciet in de overeenkomst zijn opgenomen, wat al veel eerder had moeten gebeuren," voegde Edgar Romney, secretaris-penningmeester van Workers United, hieraan toe.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.