SS24 Trends: Dé bron voor het laatste nieuws

FashionUnited, het wereldwijde B2B modenetwerk, heeft de speciale sectie SS24 gepubliceerd zodat inkopers in de detailhandel op de hoogte kunnen blijven van het laatste nieuws en de laatste trends. De speciale pagina bevat het laatste nieuws over de lente-zomercollecties van 2024 van een breed scala aan merken, retailers en andere bedrijven.

Terwijl de mode-industrie zich snel ontwikkelt, hervatten fashion weeks, beurzen, conferenties en andere evenementen hun reguliere schema's en tonen de nieuwste collecties van merken variërend van luxe mode, duurzame labels, stille luxe en digitale mode. Met de onthulling van de lente/zomer-collecties 2024 en nu het inkoopseizoen nadert, groeit de behoefte van modeprofessionals en inkopers om effectief te reageren en strategieën te ontwikkelen. In het midden hiervan speelt digitale transformatie een steeds grotere rol in de mode, waardoor spelers in de branche wendbaar moeten blijven om een voorsprong op de concurrentie te behouden.

FashionUnited heeft de nieuwe SS24-sectie geïntroduceerd, gewijd aan het leveren van het meest recente nieuws over de nieuwste trends voor de komende seizoenen, met details over de nieuwste stoffen en collecties voor modebedrijven en inkopers, en met een cruciaal overzicht van de komende inzichten, kleuren, patronen en stijlen.

De sectie bevat voorspellingen van wereldwijd erkende trendvoorspellers, met aandacht voor alle mode categorieën, waaronder damesmode, herenmode, kindermode, schoenen en accessoires, maar ook subcategorieën zoals denim, duurzaamheid en digitale mode.

Met nieuwe merken die dagelijks hun SS24-collecties onthullen, is FashionUnited's SS24-sectie het go-to platform voor inkopers, dat hen voorziet van de nodige middelen om competitief te blijven voor het komende seizoen en daarna. Als toonaangevend internationaal B2B modenetwerk verbindt FashionUnited maandelijks meer dan een miljoen modeprofessionals, met als doel de efficiëntie en transparantie voor alle belanghebbenden in de branche te verbeteren.

Lees hier meer over de trends van SS24.