‘Staking bij kwart Belgische Wibra-winkels’

Een kwart van de Wibra-winkels in België is vrijdagochtend niet opengegaan, zo meldt HLN. Eerder meldde vakbond ACV Puls al dat bij de keten gestaakt zou worden.

Veel van de werknemers vrezen voor hun baan. Het bedrijf vroeg eind juli een gerechtelijke reorganisatie aan en niet veel later kondigde de directie de intentie aan om 30 van de in totaal 81 winkels over te willen nemen via een nieuwe onderneming. Wanneer dit plan doorgang zal vinden grijpen veel werknemers met anciënniteit naast de wettelijke opzegvergoedingen. Vanwege deze constructie wordt er vrijdag actie gevoerd bij Wibra.

Wibra kampt in België al meerdere jaren met rode cijfers en zette eerder al herstelmaatregelen in. Deze maatregelen zorgde voor enig herstel, maar het resultaat werd volledig tenietgedaan door de coronacrisis, aldus Wibra in een persbericht eind juli. De situatie in België zou onhoudbaar zijn en een reorganisatie zou de beste optie zijn om ‘de duurzame aanwezigheid van Wibra in België te realiseren’. De directie van Wibra benadrukt dat de Nederlandse tak wel helemaal gezond is.