Stakingen in Duits logistiek centrum van Zalando gaan door

De stakingen in het logistiek centrum van Zalando in het Duitse Erfurt gaan door. Vakbond Verdi verwijt de online moderetailer een gebrek aan bereidheid voor onderhandelingen over een cao. Volgens vakbondssecretaris Matthias Adorf verzamelen zich bij aanvang van de dienst ongeveer 50 tot 60 medewerkers op een parkeerplaats van het logistiek centrum. In de loop van de dag wordt gerekend op ongeveer 200 deelnemers. Het aantal medewerkers, inclusief uitzendkrachten, ligt op ongeveer 2.800.

Verdi eist de erkenning van de regionale cao's voor de detail- en postorderhandel in Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Hier liggen de lonen voor magazijnmedewerkers meer dan tien procent boven de lonen die Zalando momenteel betaalt, aldus de vakbond. Daarnaast zijn er hogere toeslagen en speciale betalingen, kortere werkweken, een collectieve pensioenregeling en andere verbeteringen.

De recente berichten over de bedrijfsontwikkeling van Zalando tonen de enorme waardecreatie binnen het bedrijf, benadrukt Adorf. “Alleen al in het tweede kwartaal van 2025 stijgt de winst voor belastingen naar meer dan 185 miljoen euro. Omgerekend per medewerker betekent dit een winstaandeel van meer dan 11.000 euro voor één enkel kwartaal.”

Volgens Verdi staken de medewerkers van Zalando in Erfurt voor de vierde keer in de geschiedenis van de vestiging. Op maandag is in eerste instantie de ochtenddienst getroffen. Op dinsdag vindt een centrale stakingsbijeenkomst voor alle diensten plaats op de zuidelijke parkeerplaats.