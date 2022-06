Start-up Carbonfact ontvangt twee miljoen aan financiering

De Parijse start-up Carbonfact heeft afgelopen woensdag twee miljoen dollar (1,9 miljoen euro) aan financiering ontvangen onder leiding van de fondsen Alven en Y-Combinator, zo deelt WWD. Carbonfact ontwikkelde een software waarmee de levenscyclus van kleding en schoenen kan worden geanalyseerd om vervolgens merken te helpen hun koolstofuitstoot te verminderen.

Met het ontvangen geldbedrag is Carbonfact van plan de distributie van hun software te versterken door middel van betere dataverzameling en verwerking. Ook willen zij merken gaan helpen met hun communicatiestrategie omtrent duurzaamheid, deelt WWD mee.

De analyse van software wordt gebaseerd op de Product Milieuvoetafdruk categorie regels van de Europese Unie (EU). Deze regels heeft Carbonfact omgezet in data die zowel bedrijven als consumenten makkelijker kunnen lezen en visualiseren om uiteindelijk makkelijker tot audits te komen, aldus WWD.

Wat de Carbonfact software onderscheidt van anderen, is dat traditionele koolstof-beoordelingen zich meestal richten pijlers die bedrijven direct kunnen controleren, zoals het energieverbruik in hun hoofdkantoor. Deze vallen onder de zogenoemde ‘scopes’ één en twee. De Carbonfact software richt zich daarentegen op ‘scope drie’ uitstoot, die gerelateerd is aan bijvoorbeeld leveranciers, ingekochte goederen en materialen. Dit zijn de uitbestede gebieden waarbij het voor merken vaak moeilijk is om verandering toe te passen. Toch zou ruwweg negentig procent van de uitstoot van een merk vindt plaatsvinden in deze categorie, zo deelt WWD.

Medeoprichter en CEO Marc Laurent vertelt aan WWD: "We willen een methodologie ontwikkelen die super gemakkelijk is en de koolstofboekhouding kan standaardiseren. (...) De output hiervan voor merken is dat ze voor het eerst een duidelijk inzicht hebben in wat de productvoetafdruk is voor hun hele productcatalogus. Als ze dat eenmaal hebben, zijn we ook in staat om hotspots te identificeren."

Sinds Carbonfact in juli vorig jaar lanceerde, heeft het zo’n honderdvijftig samenwerkingen gestart met partners als Yoox Net-a-porter en Le Redoute.