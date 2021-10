Start-up pakketdienst Homerr investeert in groei met nieuwe sorteerhal

Pakketdienst Homerr investeert verder in de groei van het bedrijf met het openen van een nieuw sorteercentrum en de aanpassing van het distributiemodel, zo meldt het bedrijf in een persbericht. In de nieuwe sorteerhal in Breda kunnen nu alle pakketten voor heel Nederland en België gesorteerd worden.

De nieuwe sorteerhal is goed voor 11.000 vierkante meter. “Door gebruik te maken van het nieuwe sorteercentrum spelen we verder in op de groeiende e-commerce markt en op onze groei,” aldus Mark-Jan Pieterse, mede-oprichter van Homerr, in het persbericht. “Dankzij de centrale ligging in Breda zal ook de sortering voor de Belgische markt voortaan hier plaatsvinden.”

Naast de introductie van de nieuwe sorteerhal, heeft Homerr ook het distributiemodel aangepast. Zo werkt het bedrijf nu met lokale vervoerpartners zodat beter gestuurd kan worden op de distributie van de pakketten. Met een nieuwe app voor de koeriers kan de bevoorraading van de punten slimmer, centraal en duurzamer ingericht worden, aldus de pakketdienst.

Homerr is een pakketdienst die uitsluitend gebruik maakt van een netwerk van pakketpunten. Daarbij maakt de dienst ook gebruik van bestaande routes en lege ruimtes in bestelbusjes, waardoor geen onnodige kilometers gereden worden. Homerr schat dat hierdoor 189 ton CO2-uitstoot per jaar bespaard wordt.