Startup voormalig Amazon-topman Dave Clark haalt 50 miljoen dollar op voor AI in supply chains

Startup in supply chain software Auger, mede-opgericht door voormalig Amazon-topman Dave Clark, sluit een Serie B-financieringsronde van 50 miljoen dollar af. De totale financiering komt hiermee op 150 miljoen dollar. Eclipse leidt de ronde, met deelname van de terugkerende investeerder Oak HC/FT.

“Steeds meer ondernemingen komen tot dezelfde conclusie: autonomie is de toekomst. En bijna niemand kan die belofte waarmaken. We hebben nu kapitaal opgehaald om sneller te kunnen inspelen op de richting die onze klanten al inslaan,” kondigde Clark op 9 juli aan op zijn LinkedIn. GeekWire bracht het nieuws als eerste.

“Deze ronde versnelt de ontwikkeling: de nieuwe producten waar onze klanten om vragen, en meer sales- en solutions-engineers voor de ondernemingen die hen nodig hebben. We vinden de besturingssystemen van de fysieke economie opnieuw uit. Als je die uitdaging aandurft, kom dan bij ons kijken, we nemen mensen aan,” aldus Clark.

Clark bouwde zijn reputatie op gedurende drieëntwintig jaar bij Amazon, waar hij de wereldwijde bezorgactiviteiten overzag. Later werkte hij ongeveer een jaar bij expediteur Flexport. Hij startte Auger eind 2024, ongeveer twee jaar na zijn vertrek bij Amazon.

De missie van Auger

Op zijn website omschrijft Auger zijn missie als ‘een toekomst bouwen waarin de uitvoering autonoom is en operators bovenmenselijk zijn’. Het platform is geen extra dashboard of waarschuwingssysteem. Het wordt gekoppeld aan de bestaande ERP-, magazijn-, transport- en vraagplanningstools van een bedrijf. Vervolgens nemen AI-agenten zelfstandig routinematige operationele beslissingen, waarbij alleen uitzonderingen worden gemarkeerd voor menselijke beoordeling. Microsoft Azure vormt de basis van het product en Auger is een supply chain partner binnen Microsoft Fabric.

Fanatics, Kimberly-Clark en de Reality Labs-divisie van Meta zijn bekende klanten. Ongeveer acht tot tien andere bedrijven doorlopen momenteel pilots of contractonderhandelingen. Volgens GeekWire streeft Auger naar een omzet van meer dan 1 miljard dollar in 2030.