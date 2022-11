State of Art geeft schoenenlicentie aan Vanneste Lifestyle Group

Modemerk State of Art en Vanneste Lifestyle Group gaan samenwerken, zo melden de twee in een persbericht. De bedrijven lanceren een ‘unieke schoenencollectie voor mannen’. Vanneste Lifestyle Group heeft hiervoor de licentie van State of Art verworven.

“Met deze schoenencollectie heeft State of Art nu de mogelijkheid om de hedendaagse man te kleden van top tot teen,” aldus het persbericht. State of Art focust zich al jaren op ‘tijdloze mannenmode’ door het samenbrengen van ‘vakmanschap en iconisch design’, aldus de website van het merk. “De collectie wordt gemaakt voor een man die zich graag modern en authentiek kleedt en geeft om kwalitatieve en duurzame materialen. Dit komt tot uiting in zijn kledingkeuzes maar ook in zijn schoenenkeuzes die zijn look afmaken. Dat is waar de kracht van State of Art en Vanneste Lifestyle Group samenkomen,” aldus het persbericht.

Vanneste Lifestyle Group is van oorsprong een Belgisch bedrijf en is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling, inkoop, distributie en verkoop van het merk Cycleur de Luxe.