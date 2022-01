Steeds meer Duitse deelstaten stellen 2G voor detailhandel buiten werking

In meer en meer Duitse deelstaten wordt de 2G-regel voor de detailhandel buiten werking gesteld. Na Nedersaksen, Beieren en Saarland is dit nu ook in Baden-Württemberg gebeurd, zo blijkt uit mediaberichten.

Eerder bleek al dat de brancheorganisatie voor de Duitse handel de 2G voor de detailhandel in heel Duitsland wil afschaffen. De Duitse retail associatie gaf aan dat 2G zorgt voor grote verliezen. Zo lag de omzet 29 procent lager in de laatste week van 2021 terwijl zonder restricties het omzetverlies relatief klein was met 8 procent.

Met de 2G-regel mogen alleen mensen die gevaccineerd zijn of recent genezen zijn van corona een niet-essentiële winkel in. Nu de regel buiten werking is gesteld, mogen niet-gevaccineerden ook de winkels in, maar dan met negatieve test.