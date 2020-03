Stella McCartney duikt in één jaar tijd bijna 13 miljoen in het rood

Luxe modemerk Stella McCartney van de gelijknamige Britse ontwerpster leed in fiscaal 2018 een verlies van 11 miljoen pond (12,6 miljoen euro). Het jaar ervoor rapporteerde Stella McCartney nog een winst van 9,1 miljoen pond (10,5 miljoen euro), meldt The Times.

Het label wijt het verlies aan reorganisatiekosten, schrijft de Britse krant. In het boekjaar werd McCartney weer de enige eigenaar van haar merk, nadat ze een aandeel van 50 procent dat Kering in het label had, terugkocht. Kort daarna werd luxeconglomeraat LVMH minderheidsaandeelhouder van Stella McCartney.

De omzet van het modelabel bleef gelijk op 42,6 miljoen pond (49,1 miljoen euro). Volgens het bedrijf eindigt de reorganisatie in maart van dit jaar.