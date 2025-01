Stella McCartney en LVMH beëindigen samenwerking na vijf jaar

De luxegroep LVMH, onder leiding van Bernard Arnault, maakt vandaag bekend dat de samenwerking met het merk Stella McCartney na vijf jaar ten einde komt.

Volgens het persbericht neemt Stella McCartney het minderheidsbelang van LVMH over in haar gelijknamige modehuis. "Na meer dan vijf jaar succesvolle samenwerking met LVMH," stelt het persbericht, "neemt Stella McCartney het minderheidsbelang van LVMH over in het modehuis dat zij zelf heeft opgericht."

Dit nieuwe hoofdstuk weerspiegelt McCartney's wens om een nieuwe pagina in haar verhaal te schrijven, volledig onafhankelijk. Ze heeft intensief samengewerkt met de groep om de basisstructuur en het leiderschap van haar bedrijf te versterken.

Stella McCartney blijft betrokken bij duurzaamheid

Hoewel de zakelijke samenwerking eindigt, blijft McCartney Arnault en de top van LVMH adviseren over milieukwesties. Zij blijft actief als wereldambassadrice voor duurzame ontwikkeling.

In december 2024 werd McCartney door de pro-vegan organisatie PETA uitgeroepen tot "persoonlijkheid van het jaar". PETA prijst haar merk als een toonaangevend voorbeeld van luxe, duurzaamheid en veganisme. McCartney’s wintercampagne 2024, getiteld "It’s About F**king Time to Save the Animals", benadrukt opnieuw haar inzet voor dierenrechten.