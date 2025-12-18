Stella McCartney rapporteert groter verlies en omzetdaling in 2024

Luxe modemerk Stella McCartney Ltd rapporteert een significant groter verlies over het boekjaar 2024. Dit ondanks de strategische focus op duurzaamheid en productinnovatie. Het verlies van het bedrijf voor het boekjaar nam toe tot 33,59 miljoen pond (38,3 miljoen euro) in 2024, tegenover een verlies van 24,68 miljoen pond een jaar eerder. Het operationele verlies steeg naar 29 miljoen pond. De voornaamste oorzaak is een daling van de totale omzet met zevenentwintig procent naar zestien miljoen pond. Dit is grotendeels toe te schrijven aan uitdagende marktomstandigheden.

Het bedrijf meldt in een verklaring dat royalty's van derden de grootste inkomstenbron blijven met 7,45 miljoen pond, wat neerkomt op 46 procent van de totale omzet. De verkoop via fysieke winkels, ofwel de handelsactiviteiten met derden, steeg licht naar 5,39 miljoen pond en is nu goed voor 34 procent van de omzet. Het operationele verlies nam toe tot 29,29 miljoen pond.

Ondanks de financiële tegenwind bevestigt het bedrijf zijn strategische koers als “pionier in bewuste luxe”, diep geworteld in duurzaamheid en diervriendelijk vakmanschap. Het merk vierde het vijftienjarig jubileum van de Falabella-tas en het tienjarig jubileum van de Elyse-platform sneaker. Nieuwe producten waren onder meer de veganistische Ryder-tas en de Stella McCartney x adidas Rasant-sneaker.

De zomer 2025-collectie van het bedrijf bestond voor 96 procent uit bewuste materialen. Tot de gepresenteerde innovaties behoorden de Ryder-tas, gemaakt van HYDEFY – een alternatief voor dierlijk leer op basis van mycelium – en looks met het zwarte pigment Living Ink op basis van algen en Kelsun-zeewiergarens.

De directie erkent de aanhoudende uitdagingen van het wereldwijde economische en geopolitieke landschap. Deze factoren blijven de consumentenvraag beïnvloeden en hebben in 2024 bijgedragen aan een daling van de wereldwijde vraag naar luxegoederen. Voor 2025 en daarna richt het bedrijf zich op de implementatie van zijn product- en communicatiestrategie om de aantrekkelijkheid van het merk en de verkoop te stimuleren. Tegelijkertijd blijft het de operationele kostenbasis optimaliseren.