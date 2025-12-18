Sterk laatste kwartaal: Birkenstock overtreft omzetdoelstellingen in boekjaar 2024/25

Het Duitse schoenenmerk Birkenstock zet zijn groeikoers in het boekjaar 2024/25 zoals verwacht voort. De omzet ligt zelfs boven de prognoses die eind september nog naar boven werden bijgesteld. Dit blijkt uit een recent financieel verslag, dat donderdag is gepubliceerd door moederbedrijf Birkenstock Holding plc, dat genoteerd is aan de beurs van New York.

In het afgelopen boekjaar, afgesloten op 30 september, bereikte de groepsomzet 2,1 miljard euro. Dit komt neer op een groei van zestien procent ten opzichte van vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten stegen de inkomsten met achttien procent.

In het laatste kwartaal verhoogde het bedrijf zijn omzet met vijftien procent (valutagecorrigeerd plus twintig procent) naar 526,3 miljoen euro en overtrof daarmee de eigen verwachtingen.

Birkenstock behaalt dubbelcijferige omzetgroei in alle regio's

De jaaromzet in de groothandel steeg met twintig procent (valutagecorrigeerd plus eenentwintig procent) naar bijna 1,3 miljard euro. De eigen retail behaalde een plus van elf procent (valutagecorrigeerd plus twaalf procent) en kwam uit op 794,8 miljoen euro.

Ook in het afgelopen jaar boekte Birkenstock een dubbelcijferige groei in alle marktregio's. In Amerika stegen de inkomsten met vijftien procent (valutagecorrigeerd plus achttien procent) naar bijna 1,1 miljard euro. In de EMEA-regio, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, was er een groei van veertien procent, zowel in de rapportagevaluta als valutagecorrigeerd, naar 785,2 miljoen euro. De regio Azië-Pacific ontwikkelde zich het meest dynamisch met een omzetstijging van 31 procent (valutagecorrigeerd plus 34 procent) naar 221,8 miljoen euro.

De gerapporteerde nettowinst stijgt met 82 procent

Ondanks hogere importheffingen in de Verenigde Staten en ongunstige valuta-effecten, steeg de brutomarge van 58,8 procent vorig jaar naar 59,1 procent. Dit is te danken aan prijsverhogingen en een betere bezettingsgraad van de productielocaties. Hierdoor steeg de voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA (winst voor rente, belastingen en afschrijvingen) met twintig procent naar 667 miljoen euro. De gecorrigeerde EBITDA-marge lag op 31,8 procent en daarmee aan de bovenkant van de voorspelde bandbreedte.

De gerapporteerde nettowinst bereikte een hoogte van 348 miljoen euro en overtrof daarmee het niveau van vorig jaar met 82 procent. Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de winst met 44 procent naar 346 miljoen euro.

Het management voorspelt verdere groei

Voor het lopende boekjaar 2025/26 verwacht het management een aanhoudend sterke groei. De prognose is een omzetstijging van tien tot twaalf procent (valutagecorrigeerd plus dertien tot vijftien procent) naar 2,30 tot 2,35 miljard euro. De opening van ongeveer 40 nieuwe eigen winkels moet hieraan bijdragen.

De voor bijzondere posten gecorrigeerde EBITDA moet stijgen tot minstens 700 miljoen euro. Het bedrijf verwacht echter dat de gecorrigeerde EBITDA-marge zal dalen naar 30,0 tot 30,5 procent als gevolg van hogere importheffingen en negatieve valuta-effecten.