Sterke aandelenkoers: Burberry weer een van 100 best presterende merken op Londense beurs

Het Britse erfgoedmerk Burberry keert terug naar de FTSE 100-index van Londen, een jaar nadat het eruit was gezet. FTSE Russell bevestigde dat de beslissing volgde na een kwartaalbeoordeling, en de herplaatsing gaat in op 22 september. De FTSE-100 is een lijst van de best presterende bedrijven op de Londense beurs.

Het luxelabel verliet de toonaangevende index in 2024 nadat de marktwaarde sinds april 2023 met meer dan zeventig procent was gedaald tot 2,5 miljard pond, waardoor het niet meer voldeed aan de eisen van de FTSE 100.

Destijds had het bedrijf moeite om terrein terug te winnen na een verschuiving in merkidentiteit onder leiding van de huidige creatief directeur Daniel Lee. Dit leidde uiteindelijk tot een herstructurering met een reeks ontslagen en het vertrek van de voormalige CEO, Jonathan Akeroyd.

Nu lijkt Burberry echter een heropleving te beleven onder leiding van de huidige CEO, Josh Schulman, die een turnaround-strategie leidt met een focus op het herstellen van de ‘Britse’ identiteit van het merk.

Het plan, gelanceerd in november 2024 nadat Burberry een omzetdaling van twintig procent rapporteerde, is bedoeld om de prestaties te verbeteren en de waarde op lange termijn te verhogen. Schulman noemde ‘inconsistente merkimplementatie’ en ‘een gebrek aan focus op onze kerncategorie bovenkleding’ als belangrijke aandachtspunten.

Destijds zei de directeur: “We handelen met spoed om de koers te corrigeren, het bedrijf te stabiliseren en Burberry te positioneren voor een terugkeer naar duurzame, winstgevende groei.”

Ommekeer in aandelenkoers onder nieuwe CEO

Sinds Schulman bij het bedrijf kwam, is de aandelenkoers meer dan verdubbeld, volgens verschillende mediabronnen, met een 52-weekse piek van 13,75 pond. In de vroege handel op donderdag daalden de aandelen met 1,6 procent tot 12,54 pond, meldde WWD.

Hoewel de aandelenkoers van Burberry zich op een stabieler traject lijkt te bevinden, staat het bedrijf nog steeds voor een flinke uitdaging om zijn bredere financiële status te verbeteren. In de jaarresultaten van 2024/25, gepubliceerd in mei, rapporteerde Burberry een verlies van 75 miljoen pond, vergeleken met een winst van 270 miljoen pond in het voorgaande jaar. De omzet daalde ook met zeventien procent tot 2,46 miljard pond.

Het bedrijf heeft een aantal verdere kostenbesparende maatregelen aangekondigd die tegen 2027 een extra besparing van 60 miljoen pond moeten opleveren, maar die ongeveer achttien procent van het personeelsbestand zullen treffen.

Voor boekjaar 2026 zullen de turnaround-inspanningen gericht op vereenvoudiging, productiviteit en het opnieuw aanwakkeren van merkverlangen worden voortgezet om margeverbetering en omzetgroei te realiseren. Bewijs van verbetering was ook aanwezig in het eerste kwartaalrapport, waarin sterkere vergelijkbare verkopen werden gemeld, wat ‘kracht in onze kerncategorieën’ weerspiegelt, aldus Schulman.