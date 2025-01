"Sterke eindsprint": Deense kledingbranche verhoogt export omzet met één procent

De Deense kledingleveranciers boekten in 2024 een kleine stijging in de export. Dat blijkt uit recente cijfers die de branchevereniging Dansk Mode & Textil (DM&T) maandag publiceerde bij de start van de Copenhagen Fashion Week.

De export omzet van de branche bedroeg vorig jaar 40,9 miljard Deense kronen (5,5 miljard euro). Dat betekende een stijging van één procent ten opzichte van 2023. De groei was te danken aan een "sterke eindspurt", aldus DM&T. In de eerste negen maanden van het jaar lagen de exportinkomsten nog vier procent onder het niveau van het voorgaande jaar. Voor de Deense modebedrijven is het buitenland vanwege de relatief kleine thuismarkt traditioneel bijzonder belangrijk, omdat het bijna 70 procent van hun totale omzet uitmaakt.

Duitsland blijft belangrijkste exportmarkt

Duitsland bleef met afstand de sterkste exportmarkt voor de Deense textielbedrijven. De export naar Duitsland bereikte in 2024 een totale waarde van 10,30 miljard Deense kronen (1,4 miljard euro) en overtrof daarmee het niveau van 2023 (10,25 miljard Deense kronen) lichtjes. In 2023 waren de exporten naar Duitsland nog met negen procent gedaald.

Ondanks een omzetdaling van vier procent, behaalde Zweden met 4,04 miljard Deense kronen de tweede plaats, gevolgd door Nederland op de derde plaats met een onveranderde export omzet van 3,43 miljard Deense kronen. De Deense modebedrijven boekten onder meer groei in Polen (10 procent), Noorwegen (1 procent), Frankrijk (2 procent) en België (5 procent), terwijl de export omzet in Italië en Groot-Brittannië elk met één procent daalde.

Geopolitieke onzekerheden bepalen de toekomst

Michael Hillmose, verantwoordelijk bij DM&T voor internationale zaken en data-analyse, trok een positieve balans van het afgelopen jaar gezien de recente opwaartse trend. "Zoals verwacht verliepen zowel de binnenlandse verkoop als de export moeizaam. Maar vanaf juli veranderde het beeld en trok de export aan en groeide met zes procent in vergelijking met 2023 voor de rest van het jaar", verklaarde hij in een verklaring. "Dit geeft hoop op een normalisering in verschillende belangrijke exportmarkten, en hopelijk zet deze ontwikkeling zich voort in 2025."

Tegelijkertijd benadrukte Hillmose dat het lopende jaar ook gekenmerkt zal worden door geopolitieke onzekerheden. De branche wacht momenteel "met grote spanning" op de beslissingen van de nieuwe Amerikaanse regering met betrekking tot het handelsbeleid.