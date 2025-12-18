Sterke FY25-resultaten Pepco Group bevestigen terugkeer naar kleding en algemene handelswaar

Pepco Group N.V., de toonaangevende pan-Europese variety discount retailer, meldt een "echt keerpunt" in de voorlopige resultaten over de twaalf maanden eindigend op 30 september 2025. Na de implementatie van een nieuw strategisch kader in maart 2025 levert de groep sterke financiële prestaties. De terugkeer naar het kernmodel van kleding en algemene handelswaar en de succesvolle exit uit FMCG-activiteiten vormen de basis hiervan.

De groep boekt significante groei in alle belangrijke financiële indicatoren voor de doorlopende activiteiten. De omzetgroei bedraagt 8,7 procent tot 4,5 miljoen euro, ondersteund door een terugkeer naar positieve like-for-like verkopen van 2,6 procent. De onderliggende EBITDA groeit met 10,3 procent tot 865 miljoen euro. De onderliggende nettowinst stijgt met 19,7 procent tot 219 miljoen euro. De brutomarge van de groep verbetert met 100 basispunten tot 48 procent. Dit weerspiegelt verbeterde operationele efficiëntie en het effect van de FMCG-exit.

"2025 was een echt keerpunt voor de groep," aldus Stephan Borchert, chief executive officer. "De beslissing om opnieuw te focussen op Pepco en exclusief op onze kerncategorieën... is bevestigd door deze sterke resultaten".

Een centrale pijler van het succes van het jaar is de vereenvoudiging van de portefeuille van de groep. De verkoop van Poundland is voltooid op 12 juni 2025. De groep stapt succesvol uit de FMCG-categorie binnen het Pepco-merk. Ook zijn plannen aangekondigd om in 2026 het desinvesteringsproces voor Dealz te starten. Dealz opereert nu als volledig onafhankelijke entiteit.

Expansie blijft een prioriteit. De groep opent 247 netto nieuwe winkels en brengt het totale winkelbestand op 4.359 locaties. West-Europa, met name Iberië en Italië, ontpopt zich als belangrijke groeiaanjager. Een ommekeer in Polen herstelt het positieve momentum in de tweede helft van het jaar.

Het management spreekt meer vertrouwen uit in de koers van de groep. Dit leidt tot een upgrade van de middellangetermijnverwachtingen. Voor FY26 verwacht Pepco een groei van de onderliggende EBITDA met minimaal negen procent en een stijging van de onderliggende nettowinst van meer dan 25 procent. De omzetgroei ligt tussen zes en acht procent. Met het oog op 2030 stelt de groep een nieuwe doelstelling voor de groei van de onderliggende nettowinst van minimaal 15 procent CAGR. Ook verhoogt de groep de brutomarge-doelstelling naar 48,5 procent.