Steve Madden duikt 18,4 miljoen in het rood in het boekjaar 2020

Steve Madden, ltd. duikt in het boekjaar 2020 in het rood, zo blijkt uit de financiële resultaten van het bedrijf. Het nettoverlies van het boekjaar komt neer op 18,4 miljoen dollar, omgerekend zo’n 15 miljoen euro.

Het is een flinke duik voor Steve Madden, ltd. - een jaar eerder behaalde het bedrijf nog een winst van 141 miljoen dollar (115 miljoen euro). De omzet kreeg eveneens een tik in het boekjaar, deze daalde met 32,8 procent. De omzet kwam neer op 1,2 miljard dollar, omgerekend zo’n 981 miljoen euro.

Ook het laatste kwartaal was niet rooskleurig met een omzetdaling van 15,9 procent, maar deze daling viel gunstiger uit dan eerder gedacht was, zo blijkt uit de toelichting van Steve Madden CEO Edward Rosenfeld in het verslag. Over het huidige boekjaar, 2021, wil het bedrijf geen uitspraken doen in verband met de huidige wereldwijde gezondheidscrisis.