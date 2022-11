Steve Madden, Ltd. stelt jaarprognose naar beneden bij door tegenvallende groothandel

Steve Madden, Ltd. heeft de verwachtingen voor de rest van het boekjaar naar beneden bijgesteld in verband met geannuleerde groothandel bestellingen, zo meldt het bedrijf vandaag in hun kwartaal verslag. Groothandel klanten zouden prioriteit gegeven hebben aan voorraadbeheer. Steve Madden, Ltd. gaat nu uit van een omzetgroei van 12,5 tot 13,5 procent over het huidige fiscale jaar.

Het bestuur verwacht overigens dat de direct-to-consumer verkoop wel in lijn met de oorspronkelijke voorspelling zal blijven. Zo licht Edward Rosenfeld, voorzitter en CEO van Steve Madden, in het rapport toe: "Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we in het derde kwartaal solide resultaten geboekt.” De omzet nam in het derde kwartaal met 5,3 procent toe ten opzichte van het voorgaande jaar, tot een totaal van 556,6 miljoen dollar (562,5 miljoen euro).

De nettowinst was in het derde kwartaal 61,3 miljoen dollar (62 miljoen euro), een lichte daling in vergelijking met 66,6 miljoen dollar (67,3 miljoen euro) vorig jaar. Stijgende kosten speelden hier in elk geval gedeeltelijk in mee. Zo stegen de operationele kosten als aandeel van de omzet van 24,9 procent in het derde kwartaal vorig jaar naar 27,1 procent in de drie maanden leidend naar oktober 2022.

Binnen de groothandel was de omzet afgelopen kwartaal 434,6 miljoen dollar (439,2 miljoen euro), een stijging van 8,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De stijging kwam volgens het rapport voort uit “een sterke groei in de merk-business die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een daling bij huismerken.”

De direct-to-consumer omzet was 118,5 miljoen dollar (119,8 miljoen euro), een daling van 3,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze daling wijst Steve Madden, Ltd. toe aan een afname in e-commerce activiteiten: de omzet in de detailhandel was ongeveer gelijk aan die in het derde kwartaal van 2021.

De langere termijn verwachting blijft volgens Rosenfeld positief: "Hoewel we verwachten dat de macro-economische achtergrond de komende kwartalen onvoorspelbaar zal blijven, zijn we van mening dat we goed gepositioneerd zijn dankzij onze sterke merken, ons flexibele bedrijfsmodel en ons bewezen vermogen om moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden. Verder kijkend, hebben we er alle vertrouwen in dat we met onze unieke concurrentievoordelen duurzame groei en waardecreatie op lange termijn kunnen realiseren."