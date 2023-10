Steven Madden, Ltd., het moederbedrijf van Steve Madden, neemt Almost Famous over voor 52 miljoen dollar, omgerekend bijna 49 miljoen euro, zo maakt Steven Madden, Ltd. bekend in een persbericht.

Almost Famous verkoopt producten onder haar eigen merken en via verschillende retailers. Daarnaast is Almost Famous de exclusieve licentiehouder van Madden NYC-kleding sinds de lancering in 2022. Het bedrijf distribueert haar producten naar groothandelsklanten, waaronder groothandelsbedrijven, warenhuizen, discounters en winkelketens in de Verenigde Staten. Almost Famous behaalde in boekjaar 2023 een omzet van zo’n 163 miljoen dollar (153 miljoen euro).

"We zijn verheugd om ons kledingplatform verder te versterken met de overname van Almost Famous. Met haar expertise op het gebied van junior kleding en haar sterke positie in goedkopere kanalen is Almost Famous een sterke aanvulling op onze bestaande Steve Madden kledingactiviteiten, die zich richten op eigentijdse styling en voornamelijk worden gedistribueerd in warenhuizen en e-commerce retailers”, aldus Edward Rosenfeld, voorzitter en Chief Executive Officer van Steve Madden, in het persbericht.

Peter Kossoy en Robbie Regina, voormalige eigenaars en co-voorzitters van Almost Famous, voegden daaraan toe: "We zijn verheugd om deel uit te maken van de Steve Madden-familie. We zijn trots op wat we bij Almost Famous hebben opgebouwd en kijken ernaar uit om samen met Steve Madden het bedrijf de komende jaren naar nieuwe hoogten te brengen."