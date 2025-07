Steve Madden Q2: Omzet stijgt, winstgevendheid daalt door tarieven

Steven Madden, Ltd., een ontwerper en verkoper van trendy schoenen, accessoires en kleding, heeft vandaag zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal, eindigend op 30 juni 2025, bekendgemaakt. Het bedrijf rapporteerde een stijging van de totale omzet, maar zag zich geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen voor de winstgevendheid, grotendeels toe te schrijven aan de impact van nieuwe tarieven op goederen die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd.

In het tweede kwartaal van 2025 steeg de totale omzet met 6,8 procent tot 559 miljoen dollar. De brutowinst als percentage van de omzet daalde echter tot 40,4 procent ten opzichte van 41,5 procent in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De aangepaste brutowinst als percentage van de omzet bedroeg 41,9 procent. Het bedrijf leed een operationeel verlies van in totaal 40,3 miljoen dollar, ofwel 7,2 procent van de omzet. Dit staat in schril contrast met een operationele winst van 46,9 miljoen dollar, ofwel 9 procent van de omzet, in het tweede kwartaal van 2024. De aangepaste operationele winst bedroeg 22,6 miljoen dollar, ofwel 4 procent van de omzet, vergeleken met 54,5 miljoen dollar, ofwel 10,4 procent van de omzet, in dezelfde periode vorig jaar.

Het nettoverlies toerekenbaar aan Steven Madden, Ltd. bedroeg 39,5 miljoen dollar, ofwel 56 dollarcent per verwaterd aandeel, en de aangepaste nettowinst daalde tot 13,9 miljoen dollar, ofwel 20 dollarcent per verwaterd aandeel.

Edward Rosenfeld, voorzitter en CEO, gaf commentaar op de resultaten: "Zoals verwacht was het tweede kwartaal een uitdaging, grotendeels door de impact van nieuwe tarieven op goederen die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd." Ondanks de druk op korte termijn benadrukte Rosenfeld de flexibiliteit van het team bij het beperken van deze effecten en de focus van het bedrijf op groei op lange termijn door middel van aantrekkelijke producten en effectieve marketing. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de voortdurende integratie van Kurt Geiger en merkte op dat deze 'soepel verloopt, en we hebben er meer vertrouwen in dan ooit dat het de komende jaren een belangrijke aanjager van groei voor het bedrijf zal zijn'.

De omzet van de groothandel bedroeg 360,6 miljoen dollar, een daling van 6,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024. Exclusief het onlangs overgenomen Kurt Geiger daalde de groothandelsomzet met 12,8 procent. De groothandelsomzet in schoenen daalde met 7,1 procent (11,7 procent exclusief Kurt Geiger), terwijl de groothandelsomzet in accessoires/kleding daalde met 5,3 procent (14,6 procent exclusief Kurt Geiger). De brutowinst als percentage van de groothandelsomzet bedroeg 30 procent, voornamelijk beïnvloed door nieuwe tarieven.

De direct-to-consumer omzet daarentegen steeg met maar liefst 43,3 procent tot 195,5 miljoen dollar. Exclusief Kurt Geiger daalde de direct-to-consumer omzet echter met 3 procent, met dalingen in zowel fysieke winkels als online kanalen. De brutowinst als percentage van de direct-to-consumer omzet bedroeg 58,7 procent, gedreven door de toevoeging van Kurt Geiger's concessiebedrijf en de impact van tarieven.

Aan het einde van het kwartaal had het bedrijf 392 eigen fysieke winkels, waaronder 98 outlets, zeven e-commerce websites en 130 eigen concessies in internationale markten. Kurt Geiger droeg hieraan 73 winkels, twee e-commerce websites en 72 concessies bij.