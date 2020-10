Steve Madden ziet omzet met 30 procent dalen in Q3

Steve Madden, Ltd. ziet zijn omzet in in Q3 met 30,9 procent dalen naar 294,8 miljoen euro. In 2019 was de omzet van het schoenen- en accessoires bedrijf in dezelfde periode 426,7 miljoen euro, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De brutomarge steeg met 130 basispunten naar 40,3 procent vergeleken met 39 procent in dezelfde periode van 2019.

Het operationele verlies bedroeg 0,9 procent van de omzet, vergeleken met 13,6 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019. Het verlies bedroeg 3 miljoen dollar (2.5 miljoen euro) operationeel. Het nettoverlies kwam neer op 6,9 miljoen dollar (ongeveer 5.9 miljoen euro).

De wholesale cijfers zien een flinke omzetdaling van 32,7 procent, zo meldt het bedrijf in het persbericht. De retailcijfers hebben een wat kleinere omzetdaling gezien, daar ging het om 22,1 procent.

Edward Rosenfeld, voorzitter en CEO van Steve Madden, Ltd., reageert alsnog positief op de nieuwe cijfers: “Hoewel de pandemie van COVID-19 nog steeds een negatieve invloed heeft op ons bedrijf, waren we verheugd dat we in het derde kwartaal een omzet en winst konden behalen die onze verwachtingen aanzienlijk overtroffen.” In het persbericht geeft het modebedrijf aan geen heldere blik te hebben op de toekomst, in verband met de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt.

Beeld: Steve Madden Facebook