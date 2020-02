Steve Madden ziet omzet met 6,5 procent groeien in FY2019

Steve Madden, Ltd. heeft fiscaal 2019 afgesloten met een omzet van 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro). Dat komt neer op een groei van 6,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit de recent gepubliceerde jaarcijfers van het schoenen- en accessoiresbedrijf.

Het netto-inkomen van Steve Madden groeide van 129,1 miljoen dollar (117,1 miljoen euro) naar 141,3 miljoen dollar (128,1 miljoen euro), aldus het in New York gevestigde bedrijf.

Steve Madden noteert omzetgroei van 6,5 procent in FY2019

“Boekjaar 2019 was een sterk jaar voor het bedrijf, met een enkelcijferige groei van de omzet en de verwaterde winst per aandeel vergeleken met het voorgaande jaar, ondanks de aanzienlijke tegenslag van het faillissement van Payless ShoeSource en de tarieven die zijn ingevoerd op accessoires, schoenen en kleding uit China,” verklaart Steve Madden-CEO en voorzitter Edward Rosenfeld. “Vooruitkijkend zijn we voorzichtig met de korte termijn-vooruitzichten vanwege de tegenslag als gevolg van het coronavirus, tarieven vanuit China en de beëindiging van onze Kate Spade-licentie, maar zijn we er tegelijkertijd van overtuigd dat de kracht van onze merken en ons bedrijfsmodel winstgroei stimuleren op de lange termijn,” aldus Rosenfeld over de jaarcijfers.

Over de laatste drie maanden van het boekjaar rapporteert Steve Madden een omzetgroei van 0,7 procent naar 419,6 miljoen dollar (380,5 miljoen euro). Het netto-inkomen kwam in die periode uit op 17,8 miljoen dollar (16,1 miljoen euro), ten opzichte van 12,5 miljoen dollar (11,3 miljoen euro) in dezelfde periode in het voorgaande jaar.

De omzet uit groothandelsactiviteiten daalde in het vierde kwartaal met 1,1 procent als gevolg van een omzetdaling van 3,6 procent in de accessoires- en kledingcategorie. De omzet uit retailactiviteiten steeg met 8,7 procent. Deze groei werd volgens het bedrijf veroorzaakt door een sterke groei van de e-commerce-omzet.

Aan het einde van het boekjaar beschikte Steve Madden over 227 eigen winkels, waaronder acht verschillende e-commerceplatforms, en ruim dertig internationale winkellicenties.

Beeld: Steve Madden Facebook