Steven Madden: Hogere importtarieven vormen uitdaging voor groeiverwachting

Schoenenretailer Steven Madden de resultaten voor het afgelopen vierde kwartaal én het boekjaar 2024 bekend gemaakt. Ondanks dat het bedrijf groeicijfers toont, zijn er wel zorgen over de toenemende importtarieven.

De groep heeft het vierde kwartaal afgesloten met een omzetstijging van 12 procent. Hierdoor kwam de omzet neer op 582,3 miljoen dollar, omgerekend zo'n 555,5 miljoen euro. Opgesplitst in verkoopkanalen noteerden de groothandel en de direct-to-consumeractiviteiten een stijging van respectievelijk 13,6 procent en 8,4 procent noteerden naar 402,9 miljoen dollar en 176 miljoen dollar in het vierde kwartaal.

Schoenengroep Steve Madden, Ltd. rapporteert echter niet alleen de resultaten voor het vierde kwartaal, maar ook voor het gehele boekjaar 2024. In dit boekjaar is een omzetstijging van 15,2 procent behaald. Hierdoor komt de omzet neer op 2,28 miljard dollar.

Vooruitkijkend verwacht het bedrijf, inclusief de overname van Kurt Geiger, dat de omzet in 2025 met 17 tot 19 procent zal stijgen en dat de verwaterde winst per aandeel tussen de 2,30 en 2,40 dollar zal liggen. Experts waarschuwen echter dat het plan van het bedrijf om de prijzen in het najaar te verhogen om de hogere tarieven op Chinese import te compenseren, een negatieve invloed zou kunnen hebben op deze voorspelling.

Voorzitter en CEO Edward Rosenfeld erkende de uitdagingen die voorliggen, met name de impact van nieuwe tarieven op goederen die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd. Ondanks deze tegenwind sprak hij zijn vertrouwen uit in het vermogen van het bedrijf om te navigeren in moeilijke marktomstandigheden, daarbij verwijzend naar het flexibele bedrijfsmodel.

Hij benadrukte ook de strategische waarde van de overname van Kurt Geiger, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 zal worden afgerond. "De gedifferentieerde en hoogwaardige positionering van Kurt Geiger - en de afstemming met onze strategische initiatieven om uit te breiden in internationale markten, accessoirecategorieën en direct-to-consumerkanalen - maken het een zeer aantrekkelijke en complementaire toevoeging aan onze portfolio," aldus Rosenfeld.

Het bedrijf heeft een kwartaaldividend in contanten van 0,21 dollar per aandeel aangekondigd.