‘Stevig conflict bij luxe lederwarenmerk Delvaux over strategie’

Het Belgische luxe lederwarenbedrijf Delvaux heeft te maken met een stevig intern conflict, zo melden bronnen tegen De Tijd. Aandeelhouder Jean-Marc Loubier en CEO Marco Probst zijn het grondig oneens over de strategie. Centraal in het conflict staat de positionering van het merk. De vraag is: moet Delvaux een consumentenmerk zijn of een exclusief nicheproduct?

De Duitse Probst (eerder werkzaam bij Hugo Boss) wil van Delvaux een luxueus consumentenmerk maken, terwijl Fransman Loubier (voorheen werkzaam bij Louis Vuitton) het merk in het allerhoogste topsegment wil positioneren, in dezelfde prijsklasse als het Franse Hermès. Waar Probst er niet voor terugdeinst om de producten aan te bieden via private verkopen of met korting op het nieuwe e-commerceplatform van het bedrijf, wil Loubier daarentegen juist inspelen op de rijke historische traditie van het merk en de producten vooral internationaal verkopen via het winkelnetwerk van het bedrijf, aldus De Tijd. Twee totaal verschillende toekomstvisies die flink botsen.

Delvaux, het oudste lederhuis ter wereld dat werd opgericht in 1829, boekte vorig jaar een recordomzet van ruim 120 miljoen euro. Volgens sommige bronnen kan het conflict uitmonden in ‘een interne reorganisatie’. “Dit conflict is een spijtige zaak”, vertelt een insider aan de Tijd. “De twee zouden heel complementair kunnen zijn: Probst met zijn operationele sterktes en Loubier met zijn strategische inzichten.”