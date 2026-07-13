Stichting bereidt collectieve schadeclaim van 500 miljoen euro tegen Klarna voor

Stichting Massaschade & Consument bereidt een collectieve schadeclaim voor tegen de Zweedse achteraf betaaldienst Klarna. De stichting stelt dat Klarna de wettelijke verplichtingen rond consumentenkrediet heeft geschonden en eist compensatie voor Nederlandse consumenten. Dat meldt NRC.

Volgens de stichting heeft Klarna consumenten de mogelijkheid geboden om aankopen achteraf of gespreid te betalen zonder vooraf een kredietwaardigheidstoets uit te voeren. De stichting stelt dat deze toets op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek wel verplicht was. De totale schadeclaim wordt door de stichting geraamd op circa 500 miljoen euro.

De claim volgt op een uitspraak van klachteninstituut Kifid uit april 2026. Daarin werden twee consumenten in het gelijk gesteld in een geschil met Klarna. Kifid oordeelde dat Klarna voorafgaand aan het sluiten van een kredietovereenkomst de kredietwaardigheid van consumenten moet toetsen. In de betreffende zaken verviel de terugbetalingsverplichting voor de consumenten en moest Klarna reeds betaalde bedragen terugbetalen.

Daarnaast stelt de stichting dat Klarna tekort is geschoten in de controle op de leeftijd van gebruikers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) registreerde in 2023 bijna 600.000 iDEAL-betalingen via rekeningen op naam van minderjarigen die te herleiden waren tot aanbieders van zogenoemde 'buy now, pay later'-diensten, aldus NRC.

Onder de huidige wetgeving vallen kortlopende kredieten van minder dan drie maanden grotendeels buiten de reguliere regels voor consumentenkrediet. Vanaf november 2026 veranderen de regels. Dan moeten BNPL-aanbieders onder meer een strengere leeftijdscontrole uitvoeren, de kredietwaardigheid van klanten beter toetsen en komen zij onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).