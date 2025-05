Stichting UPV Textiel gaat samenwerking aan met Dobbi voor textielinzameling

Kleding inzamelen kan binnenkort ook via Dobbi-PostNL punten. Hiermee hoopt Stichting UPV Textiel kledinginzameling toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor een breed publiek.

Dobbi is een stomerij- en reperatieservice dat al gebruik maakt van PostNL-punten. In juli wordt gestart met een pilot bij 200 Dobbi-PostNL locaties. Wanneer de pilot succesvol is wordt de inzamelingsdienst uitgebreid naar alle 800 locaties.

Stichting UPV Textiel meldt dat vijftig procent van het afgedankte textiel nog altijd in het restafval belandt. Hierdoor kan het niet meer gerecycled worden. De oorzaak van het verdwijnen van zo’n vijftig procent van het textielafval is dat de huidige inzamelmethoden niet alle consumenten bereiken, zo blijkt uit onderzoek van de stichting. 86 procent van de consumenten is bereid maximaal vijftien minuten te reizen om kleding in te leveren, mits het hen makkelijk wordt gemaakt, zo is een van de conclusies uit het onderzoek.

Met de uitrol van inzamelpunten bij Dobbi-PostNL punten bij supermarkten en servicepunten wordt het inleveren van kleding makkelijker gemaakt voor de consument. “Doordat kleding in een schone winkelomgeving wordt ingeleverd, blijft de kwaliteit van het textiel hoger. Dit vergroot de kansen op hergebruik.”

“Om de UPV-doelen te bereiken moeten we substantieel meer en beter gescheiden textiel inzamelen”, zegt Sekhar Lahiri, directeur bij Stichting UPV Textiel. “In de pilot met Dobbi kunnen we testen of de inzameling op high-traffic locaties, gecombineerd met gerichte voorlichting, bijdraagt aan de kwaliteit van het ingezamelde textiel. Zo kunnen we beter bepalen of deze aanpak leidt tot een hoger aandeel ingezameld textiel dat geschikt is voor hergebruik in Nederland.”