Stijging winst en omzet bij Prada S.p.A. in boekjaar 2019

Prada S.p.A. heeft in het afgelopen boekjaar de omzet zien stijgen met 3 procent, zo deelt de Italiaanse luxe gigant in het jaarverslag. De nettowinst kwam neer op een bedrag van 256 miljoen euro, terwijl dit een jaar eerder nog 205 miljoen euro was.

De omzet stond aan het einde van het jaar op een niveau van 3,2 miljard euro. Wel goed om te vermelden: Prada S.p.A. is niet alleen de eigenaar van het gelijknamige merk, het is ook het moederbedrijf van Miu Miu. Beide merken noteerde een omzetgroei maar de Italiaanse modegroep laat in het midden hoe hoog die groei was. Het noemt wel dat beide merken in de tweede helft van het financiële jaar een ‘tweecijferige omzetgroei’ hadden.

Netto inkomen van 256 miljoen euro voor Prada S.p.A.

Omzet in Europa nam met 6 procent toe in het financiële jaar, in geheel Amerika (Noord-, Zuid- en Midden-) zelfs met 11 procent. De groep voerde in Japan de omzet op met 9 procent. In de APAC-regio (zonder Japan) daalde de omzet dan weer met 2 procent, wat Prada S.p.A. toeschrijft aan de protesten in Hongkong. Zonder deze impact zou de omzet juist met 5 procent zijn gestegen in de regio, aldus Prada S.p.A. ook het Midden-Oosten had te maken met een omzetdaling, namelijk een afname van 1 procent.

“2019 was een jaar van sterke vooruitgang,” aldus CEO van de Prada Group, Patrizio Bertelli, in het verslag. “De combinatie van investeringen en operationele activiteiten vertalen nu naar omzet en aantrekkingskracht van het merk. We weten zeker dat onze toewijding aan het garanderen van de beste kwaliteit en het versterken van de aantrekkingskracht van het merk de juiste keuze is geweest om de winstgevendheid van het merk te ondersteunen.” Het merk Prada kondigde eerder dit jaar nog aan dat Raf Simons samen met Miuccia Prada de creatieve leiding krijgt over het Italiaanse modemerk.

Beeld: Prada