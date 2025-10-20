Storing bij Amazon legt websites en apps plat

Een grote storing bij internetgigant Amazon treft tientallen websites, online games en apps, waaronder Snapchat, Reddit en Fortnite, en zakelijke applicaties zoals Slack en Zoom.

Amazon meldt maandagochtend op zijn statuspagina voor Amazon Web Services (AWS) een storing van de Amazon-dienst DynamoDB. Als gevolg hiervan treden bij 29 andere AWS-diensten verhoogde foutpercentages en vertragingen op. Hierdoor zijn veel diensten zoals Snapchat, die gebruikmaken van AWS-technologie, onbereikbaar.

“De meeste diensten werken weer normaal”

Maandagmiddag komen de eerste tekenen van herstel. “We zien duidelijke tekenen van verbetering”, staat op de AWS-statuspagina. Een uur later springt een ander statuslicht op groen: “De meeste AWS-diensten werken nu weer normaal. Sommige verzoeken zijn mogelijk nog wat trager, terwijl we werken aan een volledige oplossing van het probleem.”

Eerder wijst Meredith Whittaker, directrice van Signal, erop dat haar berichtendienst getroffen is door een storing bij AWS. “We weten dat Signal voor sommigen van jullie momenteel niet werkt. Dit lijkt te maken te hebben met een grotere storing bij AWS. Blijf op de hoogte”, schrijft Whittaker op Bluesky.

AWS leidt de ‘Big Five’

De dochteronderneming van Amazon is de wereldwijd toonaangevende aanbieder van cloud-computing-diensten - voor Microsoft Azure, Google Cloud en de Chinese aanbieders Alibaba en Tencent. Als marktleider levert AWS de virtuele infrastructuur voor een aanzienlijk deel van het internet. De diensten van de Amazon-dochter zijn vooral populair bij start-ups, omdat zij de benodigde IT-middelen, zoals rekenkracht, opslagruimte, databases of speciale softwarefuncties voor AI, via het internet van AWS kunnen huren. Dit leidt er echter toe dat bij een grote AWS-storing meerdere websites en apps tegelijk platgaan.

Veel diensten verstoord

Op het portaal allestörungen.de zijn de gevolgen van de AWS-storing bij enkele tientallen aanbieders te zien. Getroffen zijn enerzijds Amazon-diensten zelf, zoals Amazon Alexa, Amazon Prime en Amazon Music, Ring en het winkelportaal Amazon.de. Ook het AI-portaal Perplexity is tijdelijk verstoord. Tijdelijk zijn er ook storingen bij betalingsdienstaanbieder Venmo, de aandelenhandel-app Robinhood en de cryptobeurs Coinbase . Daarnaast zijn veel kleinere aanbieders zoals de taalleer-app Duolingo getroffen.

Maandagmiddag werken de meeste diensten weer normaal. Berichten in Signal komen bijvoorbeeld weer aan bij ontvangers. Gebruikers kunnen weer inloggen op Snapchat of bitcoin verhandelen op Coinbase. Bij verschillende diensten kunnen er echter nog steeds storingen of beperkte functionaliteiten optreden.