Storm rond Brunello Cucinelli: aaantijgingen van sanctieschending, modehuis zegt zelf EU-regels na te leven

Brunello Cucinelli ligt onder vuur. Het bedrijf wordt beschuldigd van het omzeilen van de EU-sancties tegen Rusland, waar de verkoop van goederen met een waarde van meer dan 300 euro verboden is. Ook zou het de ‘exclusieve positionering van het merk verzwakken’ door een beleid van ‘agressieve kortingen’, met als doel een ‘opgeblazen voorraad’ te liquideren.

Volgens persbureau Ansa werd de storm op de beurs, waar het aandeel van het merk gisteren met 17,3 procent daalde tot 85 euro, veroorzaakt door een rapport van Morpheus Research. Dit financieel onderzoeksbureau, opgericht in 2025, heeft als doel, zo legt de website uit, om “wangedrag op de financiële markten aan het licht te brengen”.

Cucinelli, dat afgelopen woensdag tijdens de modeweek in Milaan de lente-zomercollectie 2026 presenteerde, overweegt juridische stappen “ter bescherming van zijn reputatie en de belangen van al zijn stakeholders”. Het modehuis herbevestigt “met klem de volledige naleving van de communautaire regels” en sluit “elke suggestie uit dat de Russische markt wordt gebruikt voor voorraadvermindering en de liquidatie van restpartijen”.

De analisten van Morpheus beweren dat, in tegenstelling tot de beweringen van het bedrijf uit Solomeo, de drie Russische winkels nog steeds open zijn en kledingstukken ter waarde van duizenden euro's verkopen.

De omzet zou ook profiteren van distributiekanalen van derden, zoals het luxe warenhuis Tsum. Deze kanalen worden bevoorraad via een systeem van driehoeksconstructies gebaseerd op ‘dubieuze’ Chinese, Litouwse en Iraanse bedrijven, die de kostbare kasjmierkleding van het Umbrische modehuis importeren en zo de EU-sancties omzeilen.

Volgens Morpheus verklaart de ‘verborgen’ voortzetting van de activiteiten in Rusland ook de stabiliteit van de financiële resultaten. De export in gewicht naar Rusland is tussen 2021 en 2023 naar schatting met 715 procent toegenomen, ondanks het verlies van een markt die in 2021 goed was voor negen procent van de omzet en nu, volgens de officiële cijfers, nog maar twee procent bedraagt.

In een verklaring bevestigt modehuis Brunello Cucinelli met klem de volledige naleving van de communautaire regels met betrekking tot de activiteiten op de Russische markt.

“Naar aanleiding van de berichten die vanochtend (gisteren, 25 september, red.) door enkele persbureaus zijn verspreid, herinneren we eraan dat we aan het begin van het conflict hebben gekozen om onze lokale structuur ongewijzigd te laten. We blijven de volledige salarissen van medewerkers en verkopers garanderen en de huurcontracten nakomen, zoals we altijd overal ter wereld hebben gedaan, zelfs in buitengewone situaties.”

“Momenteel biedt ons personeel op verzoek van eindklanten een assistentiedienst aan in onze showroom. Het product dat wordt gebruikt, is het product dat legaal naar Rusland is verzonden binnen de door de Europese Unie vastgestelde limieten, en het resterende deel van de voorraad dat vóór de invoering van de sancties is geleverd. Op deze manier kunnen we lokaal de middelen genereren die nodig zijn om salarissen en huur te dekken”, benadrukt het management. Het management specificeert verder dat de ruimtes die aan het merk zijn gewijd binnen grotere multibrand-structuren operationeel blijven.

“De controles door de Italiaanse douane hebben de volledige naleving van de procedures vastgesteld, en er zijn geen meldingen van buitenlandse douaneautoriteiten die op commerciële driehoeksconstructies zouden kunnen wijzen”, merkt het management op in de verklaring. Het voegt eraan toe dat het aandeel van de Russische markt in de omzet met meer dan twee derde is gedaald ten opzichte van 2021 en nu rond de twee procent ligt.

In detail is de waarde van de export naar de Russische dochteronderneming van het kasjmiermerk gedaald van 16 miljoen euro in 2021 naar 5 miljoen euro in 2024; deze gegevens zijn jaarlijks beschikbaar in de jaarrekening.

“Wij geloven dat deze cijfers afdoende zijn om dit onderwerp correct te kaderen en om elke suggestie uit te sluiten dat de Russische markt wordt gebruikt voor voorraadvermindering en de liquidatie van restpartijen. Het bedrijf overweegt juridische stappen ter bescherming van zijn reputatie en de belangen van al zijn stakeholders”, besluit het modehuis.