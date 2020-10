Strategisch partnerschap Smit & Zoon en BioProTech Italia voor duurzamere leerindustrie

De Nederlandse multinational Smit & Zoon en het Italiaanse BioProTech Italia S.r.l. hebben een strategische samenwerking aangekondigd met als doel duurzaamheid in de leerindustrie te stimuleren. De twee bedrijven bundelen hun krachten op het gebied van ontwikkeling, productie en marketing van zeolietproducten voor het looien van leer, meldt Smit & Zoon in een persbericht.

Onder de merknaam Atoxitan heeft BioProTech de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van duurzame producten voor het looien van leer op basis van zeolietderivaten. Volgens het persbericht houdt de samenwerking concreet in dat de activiteiten van BioProTech op dit gebied volledig worden verenigd in de activiteiten van Smit & Zoon Group.

Het doel van het partnerschap is volgens het persbericht om de meerjarige kennis en expertise van een reeks gepatenteerde aluminiumsilicaat- en zeoliettechnologieën van beide bedrijven samen te brengen. Dit moet resulteren in een sterk platform voor de leerindustrie, waarbij een alternatieve looitechnologie wordt geboden op basis van zeolieten. Deze looitechologie is duurzaam, brengt kwaliteitsleer voort en biedt daarnaast ook operationele voordelen.