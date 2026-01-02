Strategische groei Alohas: Nieuwe winkels, unisex loafers en barefoot schoenen

Het Spaanse merk Alohas zet zijn reis naar een wereldwijd merk voort en versnelt zijn inspanningen met de start van het kerstseizoen 2025. Het bedrijf van Alejandro Porras boekt vooruitgang op de drie strategische pijlers die de groeistrategie ondersteunen: klantervaring, product en internationale aanwezigheid.

Alohas is opgericht in 2015 als een puur digitaal merk, gespecialiseerd in ‘bewuste’ on-demand productie. De opening van de eerste fysieke winkel in 2024 was een beslissend keerpunt in de geschiedenis van het schoenen- en modebedrijf. In dat jaar opende het zijn eerste winkels in Spanje als onderdeel van de nieuwe focus op fysieke retail ter ondersteuning van de on-demand productie-identiteit. Gedurende 2025 voegde het merk daar zijn eerste permanente internationale winkels in Milaan, Amsterdam, New York, Parijs en Londen aan toe.

Interieur van een Alohas-winkel. Beeld: Alohas.

Dit was in grote lijnen het operationele en commerciële model van Alohas in de aanloop naar het kerstseizoen 2025, ondersteund door de online activiteiten. Het bedrijf versterkt dit model nu via drie strategieën die de belangrijkste pijlers van zijn groeiplan zijn geworden. Dit actieplan, zoals blijkt uit de laatste stappen van het merk, is gebaseerd op een drieledig offensief met een focus op klantervaring, productdiversificatie en internationale aanwezigheid.

Van churros en pinchos tot specialty coffee

Met elke winkelopening, permanent of pop-up, maakt Alohas duidelijk dat de aangeboden klantervaring een fundamentele factor is voor het opbouwen en versterken van relaties in de fysieke wereld. Deze aanpak sluit perfect aan bij de visie om een retailnetwerk te ontwikkelen dat niet alleen de ‘essentials’ verkoopt, maar vooral het on-demand productiemodel blijft ondersteunen.

Illustratief beeld van de ervaringsgerichte activatie ‘Always Latte Club’ die Alohas in Londen en Milaan heeft gelanceerd. Beeld: Alohas.

Het meest zichtbare deel van deze strategie waren de winkelopeningen in New York en Londen. De eerste vierde het merk met bier en churros met chocolade, de tweede met cocktails en traditionele Spaanse pinchos en tapas. Dit zijn opvallende voorbeelden van de ervaringsgerichte aanpak. Het merk heeft deze aanpak aan het begin van dit kerstseizoen versterkt, ditmaal in Londen en Milaan. In deze steden wil het opnieuw de banden met de lokale gemeenschap aanhalen en versterken door samen te werken met twee specialty coffee-zaken.

Klanten worden uitgenodigd voor een ‘merkervaring’ door simpelweg een van de winkels te bezoeken en hun gegevens te registreren. Daarna ontvangen ze een voucher voor speciale drankjes bij de deelnemende koffiezaken in Londen en Milaan. In de Britse hoofdstad vond de activatie plaats van vijf tot zeven december bij Café Vins. Een vergelijkbaar evenement vindt plaats in de Italiaanse stad van tien tot vijftien december bij ERIS café.

Onder de naam ‘Always Latte Club’ wordt het initiatief gepresenteerd “als een ideale manier om de feestdagen te beginnen,” aldus Alohas. Het bedrijf voegt daaraan toe dat het klanten ‘een latte aanbiedt om de nieuwe lanceringen van Alohas te ontdekken’. Zo kunnen ze ‘genieten van een moment van ontspanning en de bewuste mode van het merk vieren in een warme en gastvrije sfeer’.

Eerste unisex loafers en de stap naar barefoot schoenen

Na het 'latte'-initiatief tonen de nieuwe lanceringen van het merk verdere vooruitgang in de productdiversificatie. Dit is de tweede van de drie groeipijlers die de expansiestrategie van het bedrijf ondersteunen. Deze aanpak heeft zich voor het kerstseizoen 2025 geconcretiseerd in twee belangrijke ontwikkelingen: ten eerste, de lancering van de 'Aven' loafers als unisex model voor zowel mannen als vrouwen, en ten tweede, de intrede van het merk in de markt voor barefoot schoenen.

De unisex 'Aven' loafer van Alohas. Beeld: Alohas.

Wat deze twee nieuwe diversificatiestappen betreft, viert Alohas eerst de lancering van het 'Aven'-model. Deze loafer is ontworpen voor zowel vrouwen als mannen, met maten tot 46, en wordt gezien als een duidelijk voorbeeld van de diversificatiestrategie en de verhoging van het commerciële aanbod. Het bedrijf merkt op dat waar “tot nu toe” de sneakers “het typische unisex schoeisel van het merk waren”, Alohas met deze lancering “een nieuwe categorie van alledaagse luxe” opent. Dit gebeurt door middel van “een tijdloos en veelzijdig ontwerp dat zich aanpast aan zowel formele als informele looks.”

Het Tb.83 'barefoot' model van Alohas. Beeld: Alohas.

Wat betreft de intrede in de categorie barefoot schoenen, kondigt Alohas de lancering van zijn nieuwe Tb.83-model aan. Dit ontwerp volgt het pad dat is ingeslagen met het Tb.490-model, dat het beschrijft als “zijn eerste sportsneaker” en dat “de intrede van het merk in de ‘barefoot’-trend markeert.” Deze schoenencategorie wordt gekenmerkt door een natuurlijke loopbeweging met ruimte voor goede teenmobiliteit. Alohas betreedt deze categorie nu met een ontwerp dat, naar eigen zeggen, “een evenwichtige tred en een meer uitgelijnde houding” bevordert.

Eerste winkel in Denemarken

Als aanvulling op al het bovenstaande en als laatste stap in zijn vastberaden internationale expansiestrategie, heeft Alohas zijn eerste winkel in Denemarken geopend. De winkel is gevestigd aan Kronprinsensgade tien in Kopenhagen, de hoofdstad van het land. De winkel opende op 28 november voor het publiek en is daarmee de achtste permanente Alohas-winkel. Dit nieuwe verkooppunt in een nieuwe markt stelt het merk uit Barcelona in staat zijn identiteit als wereldwijd merk verder te versterken, als aanvulling op de activiteiten in Spanje, Italië, Nederland, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf een bijzonder strategische locatie in de Deense hoofdstad zal het concurreren met zijn aanbod en unieke on-demand productiemodel tegen andere spelers zoals A.P.C, American Vintage, Nike, Skechers en Birkenstock. De winkel van Birkenstock in het centrum van Kopenhagen bevindt zich recht tegenover de nieuwe Alohas-boetiek. Op dit verkooppunt zal het Spaanse merk een ‘proefvoorraad’ hebben waar klanten ontwerpen kunnen passen voordat ze deze on-demand bestellen voor thuisbezorging. Het zal ook een beperkte voorraad van zijn ‘essentiële’ ontwerpen verkopen.

Interieur van een Alohas-winkel. Beeld: Alohas.

“Kopenhagen is altijd een wereldwijde maatstaf geweest voor stijl en creativiteit, en hier openen is een natuurlijke stap in de reis van Alohas,” zei Alejandro Porras, oprichter en directeur van het bedrijf. “We kijken ernaar uit om in contact te komen met onze Deense gemeenschap, die de laatste tijd sterk is gegroeid,” merkte hij op.

Het management van het merk lichtte de werkwijze van de nieuwe Deense winkel toe. De winkel werkt, “trouw aan het on-demand model van Alohas,” en zoals eerder vermeld, met “monsters van elk ontwerp die klanten kunnen passen voordat ze hun bestelling plaatsen.” Daarnaast is er “een beperkte voorraad van de bestverkochte ontwerpen” beschikbaar “voor onmiddellijke aankoop.” Dit systeem en de nieuwe winkel stellen het bedrijf in staat zijn toewijding aan de combinatie van design, duurzaamheid en klantervaring te versterken. Hiermee consolideert het zijn positie als internationale maatstaf voor bewuste schoenen en bevestigt het opnieuw dat de groei wordt geleid door kwaliteit, planning en een verantwoord consumptiemodel.