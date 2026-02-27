Strategische initiatieven van moederbedrijf Saucony zorgen voor margeverlaging in boekjaar 2025

De Amerikaanse schoenengroep Wolverine Worldwide presenteerde de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2025, dat eindigde op 3 januari 2026. Het bedrijf overtrof de prognoses op alle belangrijke meetpunten in het laatste kwartaal. Ondersteuning kwam van wereldwijde groei bij de belangrijkste merken en voortdurende verbeteringen in het direct-to-consumer-kanaal.

Chris Hufnagel, president en directeur van Wolverine Worldwide, stelde dat de groep 'zijn draai vindt' in gebieden waar eerder sprake was van ondermaatse prestaties. Hij sprak zijn vertrouwen uit over het momentum richting het nieuwe boekjaar.

Financiële prestaties en margeverbetering

Een belangrijk hoogtepunt voor boekjaar 2025 was de uitbreiding van de brutomarge naar 47,3 procent, een stijging ten opzichte van 44,3 procent in het voorgaande jaar. Deze toename van 300 basispunten kwam voornamelijk voort uit kostenbeheersing en een verschuiving naar verkoop tegen volledige prijs. Deze winsten werden behaald ondanks gedeeltelijke compensatie door hogere Amerikaanse importheffingen.

Op het gebied van kapitaalallocatie bleef de groep actief met het aandelenterugkoopprogramma. Tijdens het vierde kwartaal kocht het bedrijf ongeveer 0,9 miljoen aandelen terug voor 15 miljoen dollar tegen een gewogen gemiddelde prijs van 16,13 dollar per aandeel. Aan het einde van het boekjaar resteerde 135 miljoen dollar onder de huidige aandelenterugkoopautoriteit.

Vooruitzichten boekjaar 2026

Voor boekjaar 2026, dat terugkeert naar een kalender van 52 weken, verwacht het bedrijf een totale omzet tussen 1,96 miljard dollar en 1,99 miljard dollar. Dit vertegenwoordigt een groei van ongeveer 4,6 procent tot 5,9 procent.

De operationele marge bereikt naar verwachting 8,8 procent, een stijging van 80 basispunten ten opzichte van 2025. De aangepaste operationele marge wordt geraamd op 9,1 procent.

De verwachting voor de verwaterde winst per aandeel ligt tussen 1,31 dollar en 1,46 dollar. De aangepaste verwaterde winst per aandeel wordt verwacht tussen 1,35 dollar en 1,50 dollar. De brutomarge voor 2026 wordt geraamd op ongeveer 46 procent, een daling van 130 basispunten vergeleken met het hoogtepunt in 2025.