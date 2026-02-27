Strategische initiatieven van moederbedrijf Saucony zorgen voor margeverlaging in boekjaar 2025
De Amerikaanse schoenengroep Wolverine Worldwide presenteerde de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2025, dat eindigde op 3 januari 2026. Het bedrijf overtrof de prognoses op alle belangrijke meetpunten in het laatste kwartaal. Ondersteuning kwam van wereldwijde groei bij de belangrijkste merken en voortdurende verbeteringen in het direct-to-consumer-kanaal.
Chris Hufnagel, president en directeur van Wolverine Worldwide, stelde dat de groep 'zijn draai vindt' in gebieden waar eerder sprake was van ondermaatse prestaties. Hij sprak zijn vertrouwen uit over het momentum richting het nieuwe boekjaar.
Financiële prestaties en margeverbetering
Een belangrijk hoogtepunt voor boekjaar 2025 was de uitbreiding van de brutomarge naar 47,3 procent, een stijging ten opzichte van 44,3 procent in het voorgaande jaar. Deze toename van 300 basispunten kwam voornamelijk voort uit kostenbeheersing en een verschuiving naar verkoop tegen volledige prijs. Deze winsten werden behaald ondanks gedeeltelijke compensatie door hogere Amerikaanse importheffingen.
Op het gebied van kapitaalallocatie bleef de groep actief met het aandelenterugkoopprogramma. Tijdens het vierde kwartaal kocht het bedrijf ongeveer 0,9 miljoen aandelen terug voor 15 miljoen dollar tegen een gewogen gemiddelde prijs van 16,13 dollar per aandeel. Aan het einde van het boekjaar resteerde 135 miljoen dollar onder de huidige aandelenterugkoopautoriteit.
Vooruitzichten boekjaar 2026
Voor boekjaar 2026, dat terugkeert naar een kalender van 52 weken, verwacht het bedrijf een totale omzet tussen 1,96 miljard dollar en 1,99 miljard dollar. Dit vertegenwoordigt een groei van ongeveer 4,6 procent tot 5,9 procent.
De operationele marge bereikt naar verwachting 8,8 procent, een stijging van 80 basispunten ten opzichte van 2025. De aangepaste operationele marge wordt geraamd op 9,1 procent.
De verwachting voor de verwaterde winst per aandeel ligt tussen 1,31 dollar en 1,46 dollar. De aangepaste verwaterde winst per aandeel wordt verwacht tussen 1,35 dollar en 1,50 dollar. De brutomarge voor 2026 wordt geraamd op ongeveer 46 procent, een daling van 130 basispunten vergeleken met het hoogtepunt in 2025.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
