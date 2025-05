Nieuwe bacheloropleiding 'Textile Engineering' in Bangladesh dankzij Strauss

De Duitse specialist in werkwear, Strauss, heeft een nieuwe opleiding gelanceerd in Bangladesh die zich richt op duurzaamheid en textielinnovatie. Vanaf juni kunnen jaarlijks 60 studenten aan de Ahsanullah University of Science and Technology (AUST) in Dhaka de bacheloropleiding ‘Textile Engineering – Sustainability and Textile Innovation’ volgen. Deze opleiding is gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van sociale verantwoordelijkheid, milieubescherming en technische innovatie binnen de textielsector.

Strauss werkt al sinds 2020 aan de ontwikkeling van deze opleiding. In de aanloop naar de officiële start in de zomer, hebben al 500 AUST-studenten afzonderlijke modules afgerond. De opleiding wordt ondersteund door diverse partners, zoals de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), het Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources van de United Nations University, de Technische Universität Dresden en AUST.

Strauss steunt textielonderwijs in Bangladesh. Credits: Strauss

Strauss zet zich in voor educatie en ontwikkeling in Bangladesh

Strauss heeft altijd veel belang gehecht aan educatie en ontwikkeling op de productielocaties. Het bedrijf, dat al jaren samenwerkt met lokale productiepartners, maakt technisch hoogwaardige werkwear in Bangladesh. Een recent voorbeeld hiervan is de Don Bosco Strauss School, die vorig jaar werd geopend in het noorden van Bangladesh en plaats biedt aan 1.000 kinderen, van kleuters tot middelbare scholieren.

Directeur Steffen Strauss benadrukt: “Als bedrijf, maar ook als familie, hebben we al 19 jaar een sterke band met Bangladesh. We geloven dat we door ter plaatse actie te ondernemen, echt verschil kunnen maken. Niets is duurzamer dan onderwijs, en daar profiteert de hele gemeenschap generaties lang van.”