Streetwear keten Go Britain leed al meerdere jaren verlies voor faillissement

Hoewel de coronacrisis het laatste zetje is geweest voor streetwearketen Go Britain, leed het bedrijf al meerdere jaren verlies. Dit blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het moederbedrijf Rib Eye Steak B.V.

Het bedrijf leed in zowel 2020, 2019 en 2018 al verlies, zo meldt de curator in het verslag. In 2018 betrof het iets meer dan 150.000 euro en in 2019 iets meer dan 200.000. In het verslag komt wel naar voren dat de resultaten in 2020 ‘ negatief gekleurd’ zijn door de gevolgen van de corona-maatregelen, maar de curator benadrukt dat het bedrijf dus al verlieslatend was voor de crisis.

Tot een doorstart is het nog niet gekomen, zo is te lezen in het verslag. Het bedrijf heeft vier winkels in Nederland, waarvan twee na de uitspraak van het faillissement al zijn gesloten. Het gaat om de winkels in Enschede en Arnhem. Twee concrete overnamekandidaten hebben zich gemeld, maar daar is nog geen overeenstemming mee bereikt.

In eerste instantie werden na de uitspraak van het faillissement de winkels en de webshop voortgezet. De winkels in Enschede en Arnhem sloten al snel waarop de resterende voorraad naar Rotterdam en Tilburg is gegaan. In zowel de winkels als in de webshop zijn de prijzen drastisch verlaagd, waardoor op de website zoveel bestellingen zijn binnengekomen dat de website tijdelijk stilgezet is. Wanneer alle bestellingen uit de webshop zijn afgewikkeld, overweegt de curator de webshop weer te openen.