Streetwearconcept Calico Jack overgenomen door Van Tilburg

De streetwear modezaak Calico Jack is overgenomen door Van Tilburg Mode & Sport, zo meldt Textilia. Calico Jack krijgt ook een nieuwe naam en wordt vanaf 1 augustus Calico Club.

Oprichters Rolph van Heyster en Erik Morrenhof komen in dienst bij Van Tilburg. Van Heyster blijft creatief directeur bij Calico Jack en Morrenhof blijft aan als retail- en communitymanager. Het overnamebedrag is niet bekend.

Per 1 augustus volgt er bij Calico Jack een rebranding waarbij de nieuwe naam ook in gebruik wordt genomen, zo is te lezen bij Textilia. Daarnaast zal Calico twee nieuwe vestigingen openen in Nistelrode, waar Van Tilburg is gevestigd. Een van de vestigingen komt in de Van Tilburg winkel en de tweede vestiging komt vlakbij de Van Tilburg winkel, in een historische boerderij.

De Calico Jack winkel in Blerick zal overigens worden omgedoopt tot hoofdkantoor. De vestiging in Venlo wordt een ‘mini warenhuis’.