Streetwearketen Go-Britain failliet

Rib Eye Steak B.V., het moederbedrijf van de Nederlandse Go-Britain winkels is eind juli failliet verklaard, zo blijkt uit rechtbankdocumenten. Het faillissement bleef tot nu toe onopgemerkt totdat het Brabants Dagblad erover berichtte.

Het bedrijf heeft winkels in Tilburg, Arnhem, Enschede en Rotterdam. De winkels richten zich vooral op sneakers en streetwear. Op de website is te lezen dat de opheffingsuitverkoop is gestart bij Go-Britain.

Het concept van Go-Britain ontstaat al in 1990 wanneer het zich op streetwear richt. “Go-Britain voorziet streetwear aan de individu die een uniek statement wil maken door middel van zijn of haar uiterlijk.” Een belangrijk onderdeel van het DNA van het merk is ook muziek, zo is te lezen op de website. Zo gaf het eerder al artiesten de ruimte om in contact te komen met een nieuw publiek en was bijvoorbeeld Rapper Fresku onderdeel van de opening van de winkel in Tilburg in 2016.