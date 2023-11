Streetwearmerk Hoodrich overgenomen door modegroep Iconix

Brits streetwearmerk Hoodrich is overgenomen door modegroep Iconix International (vroeger bekend als Iconix Brand Group). Oprichter Jay Williams blijft een minderheidsbelang behouden, zo de groep in het persbericht.

Het merk is opgericht in 2014 en wordt inmiddels verkocht bij onder andere JD Sports en Snipes. In totaal heeft het ruim 1.000 verkooppunten. Het bedrijf biedt tegenwoordig herenmode, damesmode én accessoires aan.

Hoodrich wordt in het portfolio van Iconix vergezeld door merken zoals Umbro, Ocean Pacific en Lee Cooper. Iconix is een brand management bedrijf. Onder deze strategie heeft het merken in beheer, maar heeft het ook diverse licenties.