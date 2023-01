Strijd om strepen: Thom Browne wint rechtszaak van Adidas

Modemerk Thom Browne en Adidas zagen elkaar afgelopen donderdag weer in de rechtszaal en dit keer kwam Thom Browne als winnaar uit de bus, zo meldt nieuwsbureau Reuters. Adidas kon volgens de rechter niet genoeg bewijzen dat Thom Browne merkinbreuk had gemaakt op het drie-strepen-handelsmerk van Adidas.

De zaak tussen de twee loopt al sinds 2021. Het gaat om het gebruik van drie parallelle strepen, dat sinds de jaren veertig van de vorige eeuw geldt als een kenmerk van Adidas. Thom Browne gebruikt al sinds de oprichting van het merk strepen als referentie naar de Amerikaanse college-sportuniforms. In 2007 stapte Thom Browne over van drie naar vier strepen. Nu Thom Browne steeds meer sportswear uitbrengt, groeit de verwarring aldus Adidas. Tussen 2008 en 2018 leek Adidas geen probleem te hebben met het gebruik van de strepen door Thom Browne.

Thom Browne SS23, beeld via Launchmetrics Spotlight

Adidas eiste een schadevergoeding van 867.000 dollar (817.000 euro) van Thom Browne voor de vorm van licentie van de strepen. Daar bovenop wilde het bedrijf nog 7 miljoen dollar (6,6 miljoen euro) voor de omzet die Thom Browne zou hebben verdiend met het verkopen van kleding en schoenen met strepen erop.

De rechter heeft nu dus geoordeeld dat er niet genoeg bewijs is om te stellen dat consumenten producten van Thom Browne verwarren met Adidas producten. Het merk Thom Browne gaf eerder ook al aan dat verwarring onwaarschijnlijk was omdat het om vier strepen gaat, de merken in verschillende markten opereren en een andere doelgroep hebben én de prijzen van de items ver uit elkaar liggen.

Strijd om de strepen

Adidas beschermt het gebruik van drie strepen in ontwerpen sterk. Zo liep tussen H&M en Adidas tussen 1997 en 2021 een zaak over het gebruik van strepen in de Work Out collectie. De strijd duurde 24 jaar en uiteindelijk wint H&M. Ook ging Adidas de strijd aan met onder andere K-Swiss, Fitnessworld, Scapa en Nike. Adidas is daarnaast niet de enige die het gebruik van een specifiek strepen patroon bestrijdt - ook Gucci beschermt het gebruik van een blauw-rood-blauw strepenpatroon en een groen-rood-groen strepenpatroon.