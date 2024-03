‘Style Capital neemt meerderheidsbelang in sneakermerk Autry’

Participatiemaatschappij Style Capital heeft naar verluidt een meerderheidsbelang genomen in sneakerlabel Autry International. Het nieuws wordt gemeld door WWD. De stap is een onderdeel van Style Capitals voortdurende inspanningen om verschillende merken om te vormen tot iconische namen.

Het in Milaan gevestigde bedrijf heeft naar verluidt een belang van 50,2 procent in het merk genomen, met een transactiewaarde van ongeveer 300 miljoen euro, volgens WWD, dat het nieuws aanvankelijk meldde. De deal werd gesloten met Pambianco's The Made in Italy Fund en de oprichters van Autry, de Doro-familie, die een aandeel van 42 procent in het bedrijf behoudt. Het Made in Italy-fonds zal ondertussen een aandeel van 8 procent herinvesteren.

In een gesprek met de media zei Roberta Benaglia, CEO en oprichter van Style Capital, dat het bedrijf de "snelle groei" van Autry wil consolideren en tegelijkertijd "de basis wil leggen voor een duurzaam internationaal groeipad op de lange termijn".

De deal zal beginnen met een winkelexpansie in Italië en daarbuiten, waarbij de opening van meer dan 20 monobrand stores gepland staat, naast de ontwikkeling van digitale kanalen.

Benaglia vervolgt: "De droom, net als bij Golden Goose [een voormalige investering van Style Capital], is altijd om een winnend product te identificeren en het te transformeren in een iconisch merk, te investeren in storytelling en merkbekendheid, waarbij productinnovatie nooit wordt verwaarloosd. Met dit pand dragen we graag bij aan de expansie van een bedrijf dat de afgelopen jaren zo dynamisch is gebleken en helpen we samen met de oprichters het volgende hoofdstuk van dit prachtige succesverhaal te schrijven."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.