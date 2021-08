Sub-modemerk Newd.Tamaris lanceert internationale webshop

Premium sub-modemerk, en onderdeel van Tamaris, Newd.Tamaris lanceert zijn internationale webshop, dat schrijft het modemerk in een persbericht. De nieuwe webshop is onderdeel van een investering op het gebied van onafhankelijke en internationale merkontwikkeling. De lancering vindt plaats in 25 landen.

De webshop bevat een nieuwe stijl van productfotografie en een ander aanbod. Op de website zijn tevens bewegende beelden te zien die de winkelervaring moet verbeteren, zo is te lezen. Het speelt in op de contentbehoefte van de klant. Daarnaast wordt er gesuggereerd naar styling aanbevelingen. Het modemerk voegt bovendien een internationaal Instagram-account toe om meer bekendheid te creëren. Newd.Tamaris heeft als doel klantgerichtheid te vervullen middels digitale communicatie.

Newd.Tamaris bevindt zich tussen het luxe- en reguliere segment. De website is beschikbaar in de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.