Suitable en Drop & Loop slaan handen ineen voor kledinginzameling

De herenmodeketen Suitable werkt samen met recyclebedrijf Drop & Loop, zo staat in het persbericht. Suitable wil het klanten makkelijk maken bij te dragen aan een circulaire mode-industrie.

In alle Suitable-winkels kunnen klanten oude kledingstukken inleveren. In twaalf vestigingen staan speciale inzamelbakken die door Drop & Loop worden aangeboden. Bij de overige winkels kunnen klanten terecht bij de kassa om oude kleding in te leveren, staat in het persbericht. De ingezamelde kleding wordt vervolgens gerecycled om nieuwe kleding van te maken.

Het recyclebedrijf ziet de samenwerking als een stap in de goede richting. Meer dan de helft van kleding en textiel belandt bij het afval. Een deel van de kleding in de kledingcontainers op straat is te vervuild om te recyclen. Hierdoor wordt in Nederland per jaar 150 miljoen kilo kleding verbrand. Dat moet anders, vinden Carlijn Oosthoek en Susan de Vries, oprichters van Drop & Loop.