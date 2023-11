Suitable, Plein Publique en Nølson onder meer bekroond met FD Gazellen Award Door Esmee Blaazer bezig met laden... Business Credits: Suitable

Het Financieele Dagblad heeft voor de twintigste keer de FD Gazellen Awards uitgereikt aan de snelstgroeiende bedrijven in ons land. Herenmoderetailer Suitable, damesmodemerk Plein Publique en mannenmodemerk Nølson kregen een 2023 Award toegekend. Het platform Colect, dat zich bezighoudt met het digitaliseren verkoopprocessen in modesector, stond eveneens in de lijst. Dit jaar werden er maar liefst 1003 bedrijven door het FD met een award bekroond. De krant kijkt naar omzetgroei, personeelsgroei en winstmarge van de bedrijven en ranschikt ze per regio en omzetklasse.