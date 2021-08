SuitSupply flink in het rood in 2020, vrouwenlijn Suistudio stopgezet

SuitSupply heeft het in coronajaar 2020 niet makkelijk gehad. Het bedrijf is 110 miljoen euro in het rood gegaan en de omzet daalde met een derde van 336,2 miljoen euro naar 205,4 miljoen euro, zo meldden diverse media op basis van het jaarverslag.

SuitSupply had vlak voor de corona pandemie nog een kleine winst van 1 miljoen euro in 2019. CEO Fokke de Jong vertelt dan ook tegen Quote dat 2020 een bewogen jaar was voor het bedrijf, maar dat er in 2021 een licht aan het einde van de tunnel is. Het eerste kwartaal van dit jaar was volgens De Jong nog ‘belabberd’, maar de twee kwartalen daarna waren sterk. “Als er geen nieuwe maatregelen komen zal de groei doorzetten en normaliseren de resultaten,” aldus de CEO tegen Quote.

SuitSupply heeft vrouwenlijn Suistudio stopgezet

Opvallend in het jaarverslag is het feit dat Suitsupply in 2020 de internationale expansie heeft gepauzeerd, maar ook de vrouwenlijn Suistudio heeft stopgezet. Mede daardoor moet de kledingketen 11,3 miljoen euro afschrijven op de voorraden, aldus het Financieele Dagblad.

Suistudio werd in 2017 geintroduceerd door SuitSupply. Het nieuwe damesmerk streek meteen neer in Amsterdam met een vaste winkel. Destijds vertelde De Jong aan FashionUnited dat de lijn een juiste combinatie van sexy en sterk, hedendaags en zakelijk moest zijn. De prijzen voor een geheel pak variëren tussen de 250 en 500 euro. De Jong zag de introductie van Suistudio als een bevrijding van het vrouwenpak.