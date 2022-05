Suitsupply verdubbelt bonus voor het werven van een nieuwe collega

Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt er nu vaker een bonus gegeven voor het werven van een nieuwe collega. Bij kledingketen Suitsupply is de zogeheten ‘aandraagbonus’ onlangs verdubbeld naar 4000 euro, zo meldt algemeen directeur Fokke de Jong tegen de NOS.

De Jong geeft het geld liever aan zijn eigen werknemers dan aan een recruitmentbureau, omdat ze ‘magneten zijn voor nieuw talent en zo een extra vakantie of nieuwe auto verdienen’, zo meldt NOS. Volgens de Jong is de aandraagbonus ook een goede manier om snel gekwalificeerd personeel te vinden. “We stellen veel eisen: je moet alles weten van styling, maatwerk. Het is, met alle respect, meer dan een tasje uit het magazijn halen.”

SuitSupply is een Nederlandse kledingketen die internationaal opereert, met ruim 100 filialen in 25 landen. Tijdens de pandemie was de vraag naar pakken flink gedaald. De Jong voorspelde in 2021 dat het aantrekken van nieuw talent gepaard zal gaan met een betere periode.

De NOS meldt dat de aandraagbonus vroeger vooral uitgedeeld in krapteberoepen zoals in de IT en techniek. Nu wordt deze bonus ook uitgedeeld aan medewerkers in onder andere de retail en de zorg. De vacaturesite Indeed ziet vergeleken met een jaar geleden bijna twee keer zo vaak de termen ‘aandraagbonus’ en ‘wervingsbonus’ in vacatures staan, aldus NOS. De bedragen zijn volgens werkgevers en wervingsbureaus hoger dan ooit, zo meldt NOS.

FashionUnited heeft contact gezocht met Suitsupply - het artikel wordt mogelijk nog aangepast.