SuperBra neemt lingeriespeciaalzaak Naron over

De Rotterdamse lingerieketen SuperBra neemt de Bredase lingeriespeciaalzaak Naron over. Dat maakt SuperBra vandaag bekend in een persbericht. De website van Naron verwijst inmiddels door naar de site van SuperBra. Met de overname breidt het bedrijf zijn positie in de markt voor inclusieve lingerie verder uit.

Naron, opgericht in 1997 door de zussen Nathalie en Sharon, stond jarenlang bekend als dé specialist in grote cupmaten. De winkel werkte met persoonlijke passessies, deskundig maatadvies en bood een brede maatrange aan – net als SuperBra. In januari 2025 sloot Naron na bijna dertig jaar haar deuren. Deze winkel zal niet heropenen.

SuperBra werd in 2016 opgericht door Floor van de Pavert. De lingerieketen heeft fysieke winkels in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. De keten richt zich op inclusieve lingerie en voert een assortiment in meer dan 130 maten, waaronder diverse huidskleuren.

Van de Pavert over de overname: “We voelen ons vereerd dat we het vertrouwen krijgen van Nathalie en Sharon. We delen hun visie dat een perfect passende BH niet zomaar een kledingstuk is, het is iets dat je lichaam ondersteunt én je zelfvertrouwen versterkt.”

Met de overname voegt SuperBra niet alleen een bekende naam toe aan zijn portfolio, maar ook een loyale klantenkring en een sterke reputatie in maatwerk-lingerie.